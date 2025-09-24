-

アンダーセン・グローバル、タンザニアでメンバーファームを設立

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、2022年から協働してきたiSHARAがアンダーセン・ブランドを採用し、メンバーファームとなったことにより、アフリカでの事業拡大をさらに進めています。

2012年に設立されたアンダーセン・タンザニアは、国内外の顧客に包括的なアドバイザリー・ソリューションを提供するプロフェッショナル・サービス企業です。同社は、税務コンプライアンス、リストラクチャリング、財務デューデリジェンスおよびリスク管理、給与計算管理、リスク軽減などの分野において、技術的な深みと戦略的な洞察力で広く認知されています。商業的かつソリューション志向のアプローチを強みとし、エネルギー、不動産、ヘルスケア、産業製造、銀行、物流といった主要分野にわたり業務を展開しています。

「アンダーセン・ブランドへの移行は、当社にとって新たな章の幕開けとなります。当社は複雑な課題の根本を見極め、個々のニーズに応じた高品質な成果を提供することで評価を得てきました。今回の移行により、より多くのリソースと広い視点、そして今日のグローバル市場が求める学際的な能力を備え、クライアントへのサービス提供力を一層強化します」と、オフィス・マネージング・ディレクターのオリーブ・モシャは述べています。

「アンダーセン・タンザニアは、強固な技術的専門性と高い商業的な視点を兼ね備えており、当社のアフリカにおける拡大基盤をさらに強化します。この動きは、同地域における税務アドバイザリー機能を強化するだけでなく、統合的で最高水準のサービスを世界規模で提供するという、私たちの共通のコミットメントを体現するものです」と、アンダーセンのグローバル会長兼CEOのマーク・L・ヴォーサッツは述べています。

アンダーセン・グローバルは、税務、法務、バリュエーションの専門家から構成される、法的に独立したメンバーファームによる国際的なアソシエーションです。2013年に米国メンバーファームのアンダーセン・タックスLLCによって設立され、現在は世界で2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームおよび協働ファームを通じて600以上の拠点に展開しています。

