France : TotalEnergies choisi par l’Etat en tant qu’opérateur du plus grand projet d’énergie renouvelable du pays

Le consortium de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et RWE a été désigné par le Ministère chargé de l'Industrie et de l'Energie lauréat de l'appel d'offres Centre Manche 2 (AO8) pour concevoir, développer, construire et exploiter un parc éolien en mer d'une puissance d'1,5 gigawatt (GW), au large de la Normandie.

Le plus grand projet renouvelable jamais développé en France

Situé à plus de 40 km des côtes normandes, il s’agira du plus grand projet d’énergie renouvelable jamais développé en France. Une fois construit, il produira environ 6 TWh/an et alimentera en électricité verte l’équivalent de plus d’1 million de foyers français. La production sera vendue au prix compétitif de 66€/MWh issu de l’appel d’offres.

TotalEnergies sera l’opérateur du projet en s’appuyant sur son expertise en matière d’éolien offshore et de gestion de grands projets énergétiques en mer. TotalEnergies va poursuivre les études nécessaires afin de prendre la décision finale d’investissement début 2029. La production d’électricité devrait démarrer en 2033, en phase avec le calendrier de raccordement de RTE.

« Nous sommes très fiers d’avoir remporté cet appel d’offres pour la construction du plus grand parc d’énergie renouvelable en France à ce jour. Il concrétise la stratégie de transition de Total devenu TotalEnergies en France. Ce projet constituera le plus gros investissement de TotalEnergies en France depuis des décennies et traduit le très fort attachement de notre Compagnie à notre pays. En tant qu’acteur de longue date en Normandie, nous avons également à cœur de mobiliser tout notre savoir-faire pour que ce projet soit une réussite industrielle tout en s’assurant de son acceptabilité par le territoire. Nous nous emploierons à favoriser le tissu industriel local qui a déjà développé des compétences pour les premiers projets éoliens offshore en cours d’installation. Enfin, ce projet permet de renforcer notre développement dans la production d’électricité verte pour offrir des prix compétitifs à nos clients français », a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.

À la suite d’une revue stratégique de ses investissements, RWE a émis le souhait de quitter le consortium, sous réserve de l’accord des autorités françaises. Dans tous les cas, TotalEnergies poursuivra le projet en assumant l’ensemble des engagements du consortium et proposera de faire rentrer un nouveau partenaire dans le projet.

Un investissement de 4,5 milliards € qui bénéficiera au territoire normand et à l’industrie européenne

Le projet devrait représenter un investissement de 4,5 milliards € et générer de fortes retombées économiques pour la Région Normandie. Jusqu’à 2500 personnes seront en effet employées pendant les 3 années de construction et TotalEnergies s’est engagé à ce que 500000 heures soient proposées à des apprentis et à des personnes en situation d’insertion professionnelle. TotalEnergies compte également mobiliser le tissu économique local qui a déjà développé des compétences dans le domaine de l’éolien offshore.

Le projet bénéficiera également à l’industrie européenne, TotalEnergies ayant l’intention de s’approvisionner principalement auprès de fournisseurs européens, notamment en matière d’éoliennes et de câbles électriques.

TotalEnergies veillera à la bonne intégration du projet dans le territoire

Dans les prochains mois, une équipe dédiée et basée en Normandie de TotalEnergies poursuivra le travail de concertation avec les parties prenantes locales et régionales entamé pendant la phase d’appel d’offres. En particulier, elle veillera à la bonne intégration du projet dans le territoire normand, notamment la coexistence avec la pêche professionnelle.

TotalEnergies mettra également en place un financement participatif qui permettra aux habitants et aux collectivités de la région Normandie d’investir dans le projet et de participer directement à la transition énergétique de leur territoire. Enfin, TotalEnergies financera un fonds territorial de 10 millions € afin de mettre en œuvre des actions dans les domaines de la formation, de l’éducation ou de la culture en Normandie.

En matière d’enjeux environnementaux, TotalEnergies consacrera 45 millions € à des mesures permettant d’éviter, de réduire et de compenser les impacts du projet ainsi que 15 millions € à un fonds de promotion de la biodiversité en Normandie.

Enfin, TotalEnergies s’est engagé à ce que ce projet soit exemplaire en matière de recyclage des composants du parc éolien en mer, notamment à ce que les taux de recyclage, de réemploi ou réutilisation des pales et des mâts et nacelles soient supérieurs ou égaux à 95% et à recycler ou réutiliser 100 % des aimants des génératrices.

TotalEnergies en France : un ancrage territorial historique

Acteur économique de premier plan ancré dans l’Hexagone depuis un siècle, TotalEnergies poursuit ses investissements en France pour contribuer à la sécurité énergétique et à l’approvisionnement du territoire en carburants, en gaz et en électricité.

Depuis 2020, tout en transformant son offre d’énergies, TotalEnergies a investi plus de 8 milliards € en France dont près de la moitié dans la transition énergétique de ses sites et de ses clients. Avec un parc renouvelable de 660 centrales éoliennes, solaires, hydrauliques et de stockage par batterie, TotalEnergies répond aux besoins en électricité de l’équivalent d’1,8 million de personnes en France, se plaçant ainsi dans le top 3 des électriciens renouvelables du pays avec plus de 2 GW de capacité installée. TotalEnergies distribue de l’électricité et du gaz à 4,2 millions de clients particuliers et professionnels.

TotalEnergies et l'éolien offshore

TotalEnergies dispose d’un portefeuille de projets éoliens offshore d’une capacité totale brute de 25 GW, à majorité posée. Ces projets sont situés au Royaume-Uni (Seagreen, Outer Dowsing, West of Orkney et Erebus), en Corée du Sud (Bada), à Taïwan (Yunlin et Haiding 2), en France (Eolmed et Centre Manche 2), aux États-Unis (Attentive Energy et Carolina Long Bay), aux Pays-Bas (OranjeWind) et en Allemagne (Nordsee Energies 1, 2 et 3, Ostsee Energies, WindBostel Ost et West).

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

