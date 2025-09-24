AWS與SAP擴大合作，推進歐洲數位主權進程

西雅圖和沃爾多夫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Amazon.com (NASDAQ: AMZN)旗下公司Amazon Web Services (AWS)與SAP SE (NYSE: SAP)今日公布了在AWS歐洲主權雲端提供SAP主權雲端功能的計畫。AWS歐洲主權雲端是Amazon計畫投資78億歐元打造的全新歐洲獨立雲端。

此次合作建立在兩家公司的長期夥伴關係以及SAP在數位主權與AI創新方面全面而新穎的方法基礎之上。SAP主權雲端功能是SAP提供的經過安全強化的雲端解決方案，符合受監管產業及政府的產業標準。此次合作將專注於結合這些功能以及SAP深厚的企業專長與AWS基礎設施和營運專長，以滿足歐洲客戶不斷變化的數位主權需求。

AWS運算與機器學習副總裁David Brown表示：「我們樂見SAP主權雲端功能將在AWS歐洲主權雲端推出。這將為企業提供更多選擇，使其在利用一流雲端技術的同時滿足主權要求。SAP與AWS擁有共同的願景——我們都希望確保客戶能夠使用最先進的主權解決方案，讓企業專注于創新並推動切實成果。我們期待與SAP的持續合作，並見證歐洲各地企業如何借助AWS歐洲主權雲端展開創新。」

AWS歐洲主權雲端計畫於2025年底在德國勃蘭登堡啟動第一個AWS區域，旨在為公共部門企業和受到高度監管產業的客戶提供更多選擇。該服務可協助這些企業滿足其獨特的數位主權需求，包括資料駐留、營運自主權和韌性要求。SAP主權雲端功能已在澳洲和紐西蘭（2023年起）、英國（2024年起）、加拿大和印度（2025年起）的AWS上部署，而將SAP的功能引進AWS歐洲主權雲端，對整個歐洲的客戶來說是一個重要的里程碑。

SAP主權雲端使企業能夠更安全地創新、遵守當地法律，並根據自身情況進行擴展。AWS歐洲主權雲端的SAP主權雲端解決方案最初將包括SAP業務技術平台和SAP雲端ERP。這些解決方案將為客戶提供管理關鍵業務流程和敏感性資料的安全基礎，同時支援遵守相關法規。

SAP SE客戶服務與交付執行董事會成員Thomas Saueressig表示：「透過擴大SAP主權雲端產品，我們正賦能各行各業的客戶充分利用雲端創新與AI的強大力量。透過在AWS歐洲主權雲端部署SAP主權雲端產品組合，客戶可使用我們全面的主權雲端解決方案套件，而我們與Amazon Web Services的長期互信合作將進一步強化這一優勢。」

AWS歐洲主權雲端將獨立于AWS的現有區域，並且不會對歐盟以外的基礎設施產生任何關鍵依賴。憑藉強大的技術控制、主權保障和法律保護，客戶可以充分利用AWS的完整能力，包括與現有區域相同的業界一流安全性、韌性和廣泛服務組合。

AWS與SAP已在雲端攜手創新超過16年。此次新合作延續了這一歷史，旨在支援客戶的數位主權需求並加快其在歐洲的數位化轉型。

