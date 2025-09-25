-

Accellix, Inc. e Streck collaborano per promuovere la terapia cellulare con il controllo qualità

SAN JOSE, Calif. e LA VISTA, Neb.--(BUSINESS WIRE)--Accellix™, azienda pioniera nella citometria a flusso automatizzata, e Streck, leader riconosciuto nei materiali per il controllo della qualità nella citometria a flusso, diagnostica molecolare e in ematologia, hanno annunciato una collaborazione strategica con l'aggiunta della Accellix Automated Cell Phenotyping Platform al controllo CD-Chex Plus® (RUO) di Streck.

La piattaforma Accellix è un citometro a flusso compatto interamente automatizzato, progettato per contesti con necessità specifiche. Utilizza cartucce microfluidiche monouso per automatizzare l'intero processo di fenotipizzazione cellulare, dalla colorazione degli anticorpi all'acquisizione mediante citometria a flusso, all'analisi dei dati. Questo consente risultati rapidi e riproducibili senza la necessità di strumentazioni complesse o di operatori specializzati.

