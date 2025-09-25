Az AWS és az SAP az európai digitális szuverenitás előmozdítása érdekében kiterjeszti együttműködését

SEATTLE ÉS WALLDORF--(BUSINESS WIRE)--Az Amazon Web Services (AWS), az Amazon.com egyik vállalata (NASDAQ: AMZN), és az SAP SE (NYSE: SAP) a mai napon bejelentették, hogy az SAP Sovereign Cloud funkcióit elérhetővé teszik az AWS European Sovereign Cloud elnevezésű új, független európai felhőn, amelyet az Amazon egy tervezett 7,8 milliárd eurós beruházással támogat.

Az együttműködés a vállalatok régóta fennálló partnerségére, illetve az SAP átfogó új megközelítésére épül a digitális szuverenitás és a mesterséges intelligencia innovációja érdekében. Az SAP Sovereign Cloud képességei az SAP biztonsággal megerősített felhőmegoldásai, amelyek összhangban állnak a szabályozott iparágak és a kormányzatok iparági szabványaival. Az együttműködés ezen képességeknek és az SAP mélyreható vállalati szakértelmének az AWS infrastruktúrával és az operatív szakértelemmel való egyesítésére összpontosít, hogy Európa-szerte megfeleljen az ügyfelek folyamatosan változó digitális szuverenitási igényeinek.

„Nagyon örülünk, hogy az SAP Sovereign Cloud képességei elérhetőek lesznek az AWS European Sovereign Cloud nevű felhőn. Ez nagyobb választási lehetőséget biztosít a szervezeteknek arra, hogy hogyan feleljenek meg a szuverenitási követelményeknek, miközben a kategóriájukban legjobb felhőtechnológiákat aknázzák ki” – árulta el David Brown, az AWS számítástechnikai és gépi tanulási alelnöke. „Az SAP és az AWS közös víziója, hogy ügyfeleink hozzáférjenek a legkorszerűbb szuverenitási megoldásokhoz, hogy a szervezetek az innovációra és a kézzelfogható eredményekre összpontosíthassanak. Nagy várakozással tekintünk az SAP-val való folyamatos együttműködésünk elé, és hogy lássuk, hogyan fognak az európai szervezetek innovációkat végrehajtani az AWS European Sovereign Cloud segítségével.”

Az AWS European Sovereign Cloud célja, amely 2025 végéig elindítja első AWS régióját a németországi Brandenburgban, hogy további választási lehetőségeket biztosítson a közszférában lévő szervezetek és a szigorúan szabályozott iparágakban működő ügyfelek számára. Az ajánlat segíthet ezeknek a szervezeteknek az egyedi digitális szuverenitási igényeik kiszolgálásában, beleértve az adattárolást, a működési autonómiát és a rugalmassági követelményeket. Az SAP Sovereign Cloud funkciói már elérhetők az AWS-en Ausztráliában és Új-Zélandon (2023 óta), az Egyesült Királyságban (2024 óta), Kanadában és Indiában (2025 óta), és az SAP funkcióinak hozzáadása az AWS European Sovereign Cloudhoz jelentős mérföldkőnek számít az európai ügyfelek számára.

Az SAP Sovereign Cloud segítségével a szervezetek biztonságosabb innovációkat hajthatnak végre, megfelelnek a helyi törvényeknek és saját feltételeik szerint méretezhetnek. Az SAP Sovereign Cloud megoldásai az AWS European Sovereign Cloudon kezdetben tartalmazni fogják az SAP Business Technology Platformot, valamint az SAP Cloud ERP-t. Ezen megoldások biztos alapot nyújtanak az ügyfelek számára a kritikus üzleti folyamatok és érzékeny adatok kezeléséhez, miközben támogatják a vonatkozó szabályozásoknak való megfelelést.

„Kiterjesztett SAP Sovereign Cloud kínálatunkkal lehetővé tesszük ügyfeleink számára, hogy minden iparágban teljes mértékben kiaknázzák a felhőalapú innovációban és a mesterséges intelligenciában rejlő erőt” – mondta el Thomas Saueressig, az SAP SE ügyfélszolgálati és kiszállítási igazgatótanácsának tagja. „Az SAP Sovereign Cloud portfóliójának az AWS European Sovereign Cloudra történő telepítésével az ügyfelek hozzáférhetnek a szuverén felhőmegoldások átfogó csomagjához, amelyet az Amazon Web Services szolgáltatásokkal való megbízható, régóta fennálló partnerségünk tovább erősít.”

Az AWS European Sovereign Cloud különálló és független lesz az AWS meglévő régióitól, és nem lesz kritikus függősége az EU-n kívüli infrastruktúrától. A szigorú műszaki ellenőrzéseknek, szuverén garanciáknak és a jogi védelemnek köszönhetően az ügyfelek élvezhetik az AWS teljes kapacitását, ugyanazzal az iparágvezető biztonsággal, rugalmassággal és átfogó szolgáltatásportfólióval, amely a már meglévő régiókban is elérhető.

Az AWS és az SAP már több mint 16 éve közösen fejlesztik felhőalapú innovációikat. Ez az új együttműködés erre a közös múltra épít, hogy támogassa az ügyfelek digitális szuverenitási követelményeit és felgyorsítsa digitális átalakulásukat Európában.

