OPEX® Corporation s’associe à DATAWIN GmbH pour distribuer les scanners de documents InoTec dans le monde entier

MOORESTOWN, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--OPEX® Corporation , leader mondial dans le domaine de l’automatisation de nouvelle génération, fournissant des solutions innovantes pour l’automatisation des documents et du courrier, a conclu un accord de partenariat avec DATAWIN GmbH, l’un des principaux fabricants de scanners de documents haut de gamme, permettant à OPEX de proposer les scanners de documents InoTec de DATAWIN au niveau mondial.

Pour DATAWIN, dont le siège est situé à Ergolding, près de Landshut, en Allemagne, cette alliance ouvre de nouveaux marchés internationaux, car il s’agit du premier partenariat de distribution mondial de l’entreprise. Les accords de distribution nationaux et régionaux existants de DATAWIN restent en vigueur. Pour OPEX, ce partenariat permet d’ajouter des scanners de documents de bureau à son portefeuille actuel.

“« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec OPEX », a déclaré Johannes Boerboom, PDG et associé de DATAWIN GmbH. « Grâce à son réseau de distribution mondial, OPEX nous ouvre l’accès à des marchés qui nous étaient auparavant inaccessibles. Parallèlement, le réseau de services interne très dense d’OPEX garantit une assistance de premier ordre pour les installations InoTec dans le monde entier. Ce partenariat avec OPEX constitue donc une pierre angulaire de notre stratégie d’internationalisation. Nous sommes convaincus que nous fabriquons les meilleurs scanners de documents de bureau au monde et nous voulons les déployer à l’échelle mondiale. Les solutions d’automatisation d’OPEX sont idéales pour cela. »

Les solutions d’automatisation des documents et du courrier de pointe d’OPEX Corporation sont utilisées dans de nombreux secteurs, notamment les bureaux de service, la banque et la finance, l’assurance, le secteur juridique, les administrations publiques, les organisations à but non lucratif, etc. Le portefeuille de produits d’imagerie et de numérisation de documents de la société comprend ses séries phares Gemini® et Falcon+® , offrant la fonction révolutionnaire de numérisation de documents One Touch, une imagerie flexible et une efficacité inégalée.

« Chez OPEX, notre mission a toujours été de concevoir des solutions automatisées uniques pour aider nos clients à relever les défis commerciaux les plus complexes », a déclaré David Stevens, PDG d’OPEX. « En nous associant à DATAWIN, nous avons trouvé une entreprise qui partage nos valeurs fondamentales. Tout comme OPEX, DATAWIN est une société privée profondément attachée à la mise en place de relations durables avec ses clients. Elle conçoit et fabrique ses propres scanners afin de garantir les plus hauts niveaux de qualité et de fiabilité. En proposant les scanners de bureau InoTec, nous complétons nos séries de scanners éprouvées Gemini et Falcon et sommes en mesure d’offrir la solution de numérisation la plus flexible et la plus fiable du marché. »

À propos d'OPEX

OPEX® Corporation est un leader mondial de l’automatisation de nouvelle génération, fournissant des solutions innovantes et uniques pour les entrepôts, la documentation et le courrier. Avec son siège social à Moorestown et des installations à Pennsauken, dans le New Jersey, à Plano, au Texas, ainsi qu’en France, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et en Australie, OPEX compte près de 1 600 collaborateurs qui réinventent et fournissent en continu des solutions technologiques personnalisées et évolutives pour répondre aux défis commerciaux d’aujourd’hui et de demain. L’année 2025 marque le 50e anniversaire de l’entreprise, qui appartient depuis plusieurs générations à la famille Stevens et est dirigée par elle.

À propos de DATAWIN

DATAWIN GmbH, basée à Ergolding, près de Landshut, en Allemagne, regroupe trois marques indépendantes de scanners et d’imagerie : DATAWIN, InoTec SCAMAX® et BAPIS. La marque DATAWIN développe, conçoit et fabrique des scanners OMR personnalisés à haut débit ainsi que des composants associés. La marque InoTec SCAMAX®, basée à Wölfersheim, dans le land de la Hesse, optimise les processus de capture pour les clients du monde entier grâce à ses scanners et trieurs de documents InoTec SCAMAX® hautement fiables, permettant d’obtenir un traitement intelligent des documents (Intelligent Document Processing, IDP) exceptionnel. La marque BAPIS propose à ses clients issus de l’industrie et de la recherche des solutions optimisées pour leurs applications, ainsi que des services de conseil dans le domaine de l’imagerie et du contrôle numérique. Cela comprend le développement, la conception, la production et le perfectionnement de matériel, de logiciels et de micrologiciels. Les produits de DATAWIN GmbH sont utilisés dans tous les secteurs d’activité et partout dans le monde, chaque fois que de grandes quantités d’informations sur papier doivent être numérisées, traitées et triées rapidement et de manière fiable. Les applications typiques peuvent être l’archivage de documents, la saisie du courrier entrant et des reçus, la prise en charge des élections et les flux de travail liés à la documentation. DATAWIN GmbH est certifiée selon la norme européenne de qualité ISO 9001:2015 et appartient à DATAGROUP, l’un des principaux prestataires de services informatiques en Allemagne.

