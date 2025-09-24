Andersen Global在坦尚尼亞成立會員公司

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global進一步擴大非洲業務，已在2022年成為其合作公司的iSHARA宣布採用Andersen品牌，並加入其會員公司行列。

成立於2012年的Andersen in Tanzania是一所專業服務公司，為當地及國際客戶提供全面性的諮詢解決方案。該公司擁有跨稅務合規、重組、財務盡職調查和風險管理、薪資管理、風險緩解的深度技術與戰略見解，表現廣受好評。該團隊以商業和解決方案為導向，從事能源、不動產、醫療保健、工業製造、銀行、物流等關鍵領域的相關工作。

「採用Andersen品牌為本公司的發展邁入下一個精彩新章節。」辦公室總經理Olive Mosha說，「我們擅長鑑定複雜問題的根源、提供量身定制的高水準成果，聲譽卓著。這次改換品牌幫助我們堅實能力，為客戶提供符合現代全球市場需求的深度資源、宏觀視角以及跨領域實力。」

「Andersen in Tanzania將把它強大的技術累積和深厚的商業思維貢獻給我們不斷壯大的非洲平台。」Andersen全球主席暨執行長Mark L. Vorsatz說，「這項行動不僅增進我們在該地區的稅務諮詢實力，也反映了我們在全球提供最佳整合服務的共享承諾。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC成立於2013年，目前在全球擁有2萬多名專業人員，透過其成員公司和合作公司在逾600個地點推展業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。