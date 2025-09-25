-

SLB、ブラジル沖深海プロジェクトで大規模完了工事契約を受注

  • 最大35坑の超深海井における完了工事技術とサービスを提供
  • 電動完了システムにより、生産最適化に向けた予測型リアルタイム・インテリジェンスを実現
As part of its project scope, SLB will deploy advanced electric completions technologies and digital solutions that deliver precise, real-time production intelligence and improved reservoir management to optimally produce these valuable and hard-to-access resources.

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバル・テクノロジー企業のSLB（NYSE：SLB）は、戦略的に重要なサントス海盆において、最大35坑の超深海井に対しサービスと技術を提供する大規模契約を、ペトロブラス（NYSE：PBR）から受注したことを発表しました。

これらの井戸は、アタプおよびセピア油田の第2次開発の一環であり、海面下最大2,000メートルに位置する厚い岩塩層の下に存在する巨大な石油・ガス層を対象としています。

本契約の範囲に基づき、SLBは高度な電動完了システム技術とデジタル・ソリューションを導入し、正確かつリアルタイムな生産インテリジェンスと強化された貯留層管理を提供することで、アクセスが困難かつ高価値の資源を最適に生産することを可能にします。

SLBプロダクション・システムズ部門のプレジデントであるポール・シムズは、次のように述べました。「この取り組みにより、ペトロブラスは当該油田での信頼性の向上、システム稼働時間の最大化、生産パフォーマンスの改善を実現し、ブラジルのエネルギー安全保障と経済成長目標を支援します。」

完了工事は2026年半ばに開始される予定であり、地質的に複雑かつ高流量の坑井からの生産制御と回収率の向上を目的に設計された、SLBの「Electris™」高流量区間制御バルブなど、同社の完了工事ポートフォリオから先進的なサービスと技術が採用されます。

この契約は、2024年にペトロブラスがSLBの合弁事業「OneSubsea™」に発注した、アタプおよびセピア油田における標準化されたプレソルト海底生産システムおよび関連サービスを対象とした大規模契約に続くものです。

本契約は、競争入札プロセスを経て発注されました。

SLBについて

SLB（NYSE：SLB）は、バランスのとれた地球のためのエネルギー革新を推進する世界的なテクノロジー企業です。世界100か国以上で事業を展開し、その約2倍の国籍の従業員を擁する当社は、石油・ガスの革新、大規模なデジタルの提供、産業の脱炭素化、エネルギー転換を加速する新たなエネルギーシステムの開発と拡大に日々取り組んでいます。詳細については、 slb.com をご覧ください。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本プレスリリースには、米国連邦証券法の意味における「将来予想に関する記述」すなわち、過去の出来事ではなく将来に関する記述が含まれています。このような記述には、多くの場合、「予想する」「可能性がある」「できる」「推定する」「意図する」「予期する」「するつもりだ」「潜在的」「予測する」といった用語やこれに類似した用語が含まれています。将来予想に関する記述は、程度の差はあれ、不確実な事項に関するものです。これには例えば、SLBの新技術やパートナーシップの展開または予期される利益に関する予想や期待、持続可能性や環境問題に関する目標、計画、予測についての記述、エネルギー転換や地球規模の気候変動に関する予想や期待、業務手順や技術の改善が含まれます。これらの記述は、リスクや不確実性の影響を受けます。これらのリスクや不確実性には、炭素排出量の実質マイナス目標の未達、SLBの戦略／イニシアチブ／パートナーシップで意図した利益の実現不能、環境問題に対処するための立法・規制上のイニシアチブ（地球規模の気候変動の影響に対処するためのイニシアチブを含む）、規制上の承認・許可の時期や取得、米国証券取引委員会に提出・提供されたSLBの最新のフォーム10-K、10-Q、8-Kで詳述されているその他のリスクや不確実性などが含まれますが、これらに限定されません。これらのリスクや不確実性の1つまたは複数あるいは他のリスクや不確実性が実際に起こった場合（またはこのような状況の変化の結果）、あるいは基礎となる前提が誤りであった場合、実際の結果は将来予想に関する当社の記述に示されたものと大きく異なるものになる場合があります。将来予想に関する記述は、このプレスリリースを発表した時点での記述であり、SLBは、新しい情報、将来の出来事などが発生した場合でも、これらの記述を更新して公開したり改訂したりする意図はなく、その義務を負いません。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Release Versions
