SFI Health™ EMEA annonce la signature d’un accord de licence exclusive avec Curasense BV pour Equazen® aux Pays-Bas et en Belgique

LUGANO, Suisse--(BUSINESS WIRE)--SFI Health™ EMEA, l’entité régionale de SFI Health™, leader mondial dans le domaine des soins de santé naturels, et Curasense BV (Curasense), une société belge spécialisée dans la distribution et le développement de nutraceutiques et de produits de santé de haute qualité, sont heureux d’annoncer qu’ils ont conclu un accord de licence exclusive pour les compléments alimentaires Equazen® aux Pays-Bas et en Belgique.

Selon les termes de cet accord, Curasense détiendra les droits exclusifs de distribution, de promotion, de commercialisation et de vente des produits Equazen® dans les territoires sous licence. Curasense commencera ses activités commerciales après une période de transition avec l’ancien détenteur de licence de SFI Health™.

La Belgique et les Pays-Bas comptent ensemble plus de 6 500 pharmacies, auxquelles s’ajoute une forte présence de magasins de produits de santé, avec 800 indépendants en Belgique et 2 000 points de vente aux Pays-Bas. Grâce à des réseaux de pharmacies et de détaillants bien établis, ainsi qu’à une demande en ligne croissante, cet accord assure à la marque une forte visibilité et une large couverture sur ces deux marchés.

Matthew Brabazon, directeur général de SFI Health™ EMEA, déclare : « Nous sommes très heureux de collaborer avec Curasense, une entreprise qui possède une vaste expérience dans le secteur des soins de santé et jouit d’une solide réputation auprès des professionnels de la santé et des consommateurs. Ce partenariat marque une étape importante dans le renforcement de la marque Equazen® , car nous tirons parti de l’expertise de Curasense BV pour commercialiser des solutions de santé avancées, scientifiquement prouvées et d’origine naturelle. Ensemble, nous nous engageons à développer la distribution et la part de marché d’Equazen®, afin d’en faire une référence en matière de santé cérébrale et de bien-être cognitif. »

M. Jelle D’Helft, directeur général de Curasense, ajoute : « Nous sommes ravis d’officialiser notre partenariat stratégique avec SFI Health™ EMEA pour la marque Equazen® aux Pays-Bas et en Belgique. Pour Curasense, cet accord s’inscrit dans le prolongement naturel de notre mission consistant à fournir des solutions de santé fondées sur des preuves et ayant un impact réel. Les formulations cliniquement éprouvées d’Equazen® correspondent parfaitement à notre vision et reflètent notre ambition de faire le pont entre la médecine conventionnelle et la médecine complémentaire. Cette collaboration permettra d’accélérer l’accès à des produits innovants et scientifiquement éprouvés pour les enfants, les adolescents et les adultes, tout en établissant de nouvelles références dans l’industrie nutraceutique. »

Le secteur des compléments alimentaires pour la santé cérébrale est en train de devenir l’un des segments les plus dynamiques du marché mondial des compléments alimentaires. En Europe, il devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 12,5 % entre 2023 et 2030, soutenue par l’intérêt croissant des consommateurs pour le maintien d’une fonction cognitive et d’une santé mentale normales.

Equazen® est actuellement présent sur plusieurs marchés de la zone EMEA, notamment en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suisse, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, dans les pays nordiques et dans les pays baltes, SFI Health™ visant à étendre sa présence sur de nouveaux marchés afin d’exploiter tout son potentiel de vente et de tirer parti de la dynamique croissante du secteur des compléments alimentaires pour le cerveau.

À propos de SFI Health™

SFI Health™ est un chef de file mondial des soins de santé naturels, spécialisé dans la conception, le développement et la mise sur le marché de produits de recherche clinique dans les domaines du microbiome, de la cognition et du bien-être.

Convaincu du potentiel de guérison des produits naturels, SFI Health™ combine une approche pharmaceutique rigoureuse avec les avantages des solutions d'origine naturelle.

Un vaste réseau de partenaires commerciaux de confiance permet à l'entreprise, dont le siège est en Australie, de commercialiser ses propres marques dans plus de 50 pays. Le bureau régional EMEA SFI Health™ à Lugano, en Suisse, gère les opérations commerciales en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

SFI Health™ s'engage à renforcer la confiance dans les soins de santé naturels en partageant des recherches de pointe, une expertise technique et des ressources commerciales complètes avec les consommateurs, les professionnels de la santé et les partenaires du monde entier.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter sfihealth.com et suivez SFI Health sur LinkedIn.

À propos de Curasense

Curasense BV est une société belge spécialisée dans la distribution et le développement de nutraceutiques et de produits de santé de haute qualité. S’appuyant sur plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des soins de santé, Curasense offre des soins de santé basés sur la nature, la science et l’innovation, en répondant à des besoins clés tels que les fonctions cognitives, la gestion de l’inflammation et la vitalité générale.

L’approche de la société combine une base solide en matière de justification scientifique et une conformité stricte aux réglementations européennes, garantissant ainsi une qualité et une efficacité éprouvées.

Grâce à une étroite collaboration avec des partenaires internationaux et des professionnels de la santé, les consommateurs ont accès à nos produits innovants.

Basée à Heist-op-den-Berg (Anvers), Curasense dessert les marchés belge et néerlandais et continue de développer son ambition de proposer des solutions de santé avancées dans toute l’Europe et au-delà.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur curasense.com/ ou suivez Curasense sur LinkedIn.

À propos d’Equazen®

Equazen® est un complément alimentaire de marque mondiale, conçu et étudié pour aider à nourrir, améliorer et soutenir le potentiel du cerveau humain à toutes les étapes de la vie.

Chaque produit de la gamme Equazen® contient une combinaison unique et équilibrée d’acides gras essentiels (oméga3 et oméga6), dont l’efficacité pour favoriser les capacités d’apprentissage, la concentration et le développement cérébral a été cliniquement prouvée depuis plus de 20 ans.

Equazen® est disponible sous plusieurs formats et tailles pharmaceutiques afin de favoriser des fonctions cognitives optimales, de la petite enfance à l’adolescence.

Actuellement commercialisé dans 30 pays à travers le monde, Equazen® est largement recommandé par les professionnels de santé et bénéficie de la confiance des familles depuis 25 ans.

Equazen® vise à améliorer naturellement la santé humaine en proposant des produits formulés par des experts qui permettent à chacun d’atteindre son plein potentiel cognitif.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.equazen.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.