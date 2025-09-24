Andersen Global lanceert lidfirma in Tanzania

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global zet zijn expansie in Afrika voort nu iSHARA, een samenwerkend kantoor sinds 2022, het Andersen-merk overneemt en lid wordt van het netwerk.

Andersen in Tanzania, opgericht in 2012, is een professioneel dienstverlenend bedrijf dat uitgebreide adviesoplossingen biedt aan lokale en internationale klanten. Het bedrijf staat algemeen bekend om zijn technische expertise en strategisch inzicht op gebieden als belastingnaleving, herstructurering, financiële due diligence en risicobeheer, salarisadministratie en risicobeperking. Met een commerciële en oplossingsgerichte aanpak is het team actief in belangrijke sectoren zoals energie, vastgoed, gezondheidszorg, industriële productie, bankwezen en logistiek.

“De overgang naar het merk Andersen betekent een spannend nieuw hoofdstuk voor ons bedrijf”, aldus Olive Mosha, algemeen directeur van het kantoor. “We hebben een reputatie opgebouwd door de kern van complexe vraagstukken te identificeren en op maat gemaakte, hoogwaardige resultaten te leveren. Met deze overgang versterken we ons vermogen om klanten te bedienen met meer diepgaande middelen, bredere perspectieven en de multidisciplinaire capaciteiten die de huidige wereldwijde markt vereist.”

“Andersen in Tanzania brengt sterke technische referenties en een energieke commerciële mentaliteit mee naar ons groeiende Afrikaanse platform”, aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “Deze stap versterkt niet alleen onze fiscale adviescapaciteiten in de regio, maar weerspiegelt ook onze gezamenlijke toewijding om wereldwijd geïntegreerde, eersteklas dienstverlening te bieden.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidfirma's die bestaan uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door het Amerikaanse lid Andersen Tax LLC en telt nu wereldwijd meer dan 20.000 professionals en is via haar lidfirma's en samenwerkende firma's aanwezig op meer dan 600 locaties.

