Perma-Pipe International Holdings, Inc.宣布獲得3000萬美元合約訂單及Saudi Aramco策略里程碑批准

德州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH)今日宣布，其沙烏地阿拉伯業務部門已獲得全球最大石油公司Saudi Aramco的正式技術與商業批准。這一批准顯著擴展了Perma-Pipe在沙烏地王國的商業機會，使其能夠直接服務於油氣產業，這是公司強化中東業務布局、擴大產品供應長期策略計畫的關鍵一步。

此前，Perma-Pipe在沙烏地市場的業務主要集中於區域供熱和製冷(DHC)領域。憑藉這一新批准，公司現已具備充分條件參與沙烏地阿拉伯的管道塗層市場——該市場不僅是中東最大的管道塗層市場，也是全球最大的市場之一。

這一里程碑事件強化了Perma-Pipe支援沙烏地王國基礎建設和能源抱負的承諾，同時也與公司在高潛力國際市場實現永續成長的願景相契合。

公司還報告稱，其全球業務最近又獲得了3000萬美元的新專案訂單，進一步擴充了其不斷成長的訂單儲備，並進一步驗證了市場對Perma-Pipe工程管道塗層和封閉系統與日俱增的需求。

中東和北非地區資深副總裁Adham Sharkawi表示：「獲得Saudi Aramco的批准是我們公司策略成長計畫的關鍵目標，也是我們在沙烏地的業務向前邁出的重要一步。這使我們能夠直接為全球首屈一指的能源公司提供符合最高產業標準的創新解決方案，同時也為我們在沙烏地的進一步成長奠定了基礎。」

Perma-Pipe International Holdings總裁兼執行長Saleh Sagr補充說道：「獲得Saudi Aramco的批准是我們成功執行業務計畫的又一例證，該計畫涵蓋地域、市場和產品擴展，已促成訂單儲備的迅速增加和盈利性成長。這一Perma-Pipe的里程碑式成就彰顯了我們的技術能力優勢以及對沙烏地王國的承諾。加上第三季全球業務獲得的3000萬美元專案訂單，這些成果的取得直接源於深思熟慮的決策、周密的規劃、卓越的團隊合作以及清晰的成長和影響力願景。本次更新中重點介紹的每一項成就，都彰顯了我們透過明智、前瞻性的策略實現成果的持續承諾。」

Perma-Pipe已在中東地區經營數十年，公司將繼續投資本地能力，以支援沙烏地王國的「2030願景」目標及其不斷成長的能源基礎建設，以及該地區其他國家的相關需求。

關於Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH)是針對石油和天然氣、區域供熱和製冷以及其他應用的預保溫管道和洩漏偵測系統的全球領導者。公司利用其廣泛的工程和製造專長開發管道解決方案，以解決多種液體安全高效運輸的複雜挑戰。Perma-Pipe在總計六個國家的14個地點經營業務。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述和其他資訊可以透過使用前瞻性術語來辨識，構成《1933年證券法》（修訂版）第27A條和《1934年證券交易法》（修訂版）第21E條所定義的「前瞻性陳述」，並受到其中包含的安全港條款的約束，包括但不限於有關公司未來預期業績和營運的陳述。這些陳述應被視為受到公司營運和業務環境中存在的許多風險和不確定性的影響。此類風險和不確定性包括但不限於以下內容：(i)新冠病毒(COVID-19)疫情對公司經營業績、財務狀況和現金流的影響；(ii)石油和天然氣價格的波動及其對公司產品的客戶訂單量的影響；(iii)公司遵守其信貸安排中所有承諾的能力；(iv)公司償還債務和延長到期國際信貸安排的能力；(v)公司有效執行其策略計畫並實現獲利能力和正現金流的能力；(vi)全球經濟疲軟和波動的影響；(vii)鋼材價格的波動以及公司透過提高產品價格來抵銷鋼材價格上漲的能力；(viii)公司產品的訂單接收、執行、提供和驗收的時間；(ix)政府在使用公司產品的專案上的支出減少，以及公司非政府客戶的流動性和資金取得通路方面的挑戰；(x)公司成功協商其大型合約的按進度計費安排的能力；(xi)現有競爭對手的激進定價和新競爭對手進入公司經營的市場；(xii)公司以優惠的價格購買原物料並與供應商保持互惠關係的能力；(xiii)公司製造無潛在缺失的產品的能力，以及向可能向公司提供有缺失材料的供應商追償的能力；(xiv)公司訂單儲備中的訂單減少或取消；(xv)公司收取與中東專案相關的應收帳款的能力；(xvi)與公司國際業務營運相關的風險和不確定性；(xvii)公司吸引和留住高階管理層和關鍵人員的能力；(xviii)公司實現其成長計畫的預期收益的能力；(xix)公司解釋稅務法規和立法變化的能力；(xx)公司使用其淨經營虧損結轉的能力；(xxi)由於與公司完成百分比(percentage-of-completion)收入確認相關的不準確估計而導致先前記錄的收入和利潤的沖銷；(xxii)公司未能建立和維持對財務報告的有效內部控制；以及(xxiii)網路安全威脅對公司資訊技術系統的影響。請股東、潛在投資人和其他讀者在評估前瞻性陳述時仔細考量這些因素，並注意不要過分依賴此類前瞻性陳述。此處所做的前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因，我們概不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務。有關可能影響我們業績的因素的更多詳細資訊，請參閱我們向美國證券交易委員會遞交的文件，這些文件可在https://www.sec.gov以及我們網站的「投資人中心」(Investor Center)部分(http://investors.permapipe.com)取得。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。