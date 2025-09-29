American Airlines et Porter Airlines célèbrent un nouveau partenariat qui améliore les voyages en Amérique du Nord

FORT WORTH, Texas & TORONTO--(BUSINESS WIRE)--American Airlines et Porter Airlines s'associent dans le cadre d'un nouveau partenariat de partage de codes afin d'offrir à leurs clients davantage de possibilités de voyager entre les États-Unis et le Canada. À partir d'aujourd'hui, les clients peuvent réserver des itinéraires en partage de code sur aa.com ou l'application mobile d'American, ainsi que sur flyporter.com.

« Ce partenariat avec American Airlines offre une véritable solution de remplacement aux passagers qui ont besoin de plus d'options pour voyager entre le Canada et les États-Unis », a déclaré Edmond Eldebs, vice-président principal et directeur commercial de Porter Airlines. « En combinant initialement le réseau canadien en pleine expansion de Porter avec la vaste couverture d'American aux États-Unis et dans les destinations du sud, nous offrons une meilleure connectivité, associée à l'engagement de Porter en faveur d'un service de haute qualité. C'est un domaine dans lequel nous nous engageons à nous développer grâce à des options d’itinéraire mondiales supplémentaires et à l'intégration future du programme de fidélité VIPorter.

Elles prévoient d'étendre cette collaboration à l'avenir grâce à l'amélioration de leur réseau et à des avantages fidélité.

« Le Canada est l'une des destinations les plus prisées des voyageurs, et American Airlines est ravie de s'associer à Porter Airlines afin d'offrir davantage d'options de voyage à ses clients », a déclaré Anmol Bhargava, vice-président principal, Alliances mondiales chez American Airlines. « Ce partenariat place les clients au premier plan, et nous sommes impatients de leur offrir ensemble des options de voyage transfrontalier encore plus fluides. »

Élargissement des options dans les Amériques

Porter apposera son code sur certains vols transfrontaliers et intérieurs d'American Airlines, offrant ainsi aux passagers un accès fluide à davantage de destinations lorsqu'ils voyagent depuis le Canada.

Cela comprend les correspondances par les principaux centres d'American à Charlotte, Chicago O'Hare, Dallas Fort Worth et Philadelphie, créant ainsi des itinéraires fluides qui relient le réseau canadien en pleine expansion de Porter à la vaste couverture d'American à travers les États-Unis.

Le code Porter sera également intégré au réseau sud d'American, élargissant ainsi l'accès à des destinations dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, offrant davantage d'options pour les voyages d'agrément et d'affaires.

L'ajout de nouvelles destinations et l'intégration d'un programme de fidélité sont prévus pour les phases ultérieures du partenariat, notamment l'accumulation et l'échange de points avec chaque compagnie aérienne.

Destinations disponibles par des vols en partage de codes avec American Airlines En vente immédiatement : Charlotte (CLT)

Chicago O’Hare (ORD)

Dallas Fort Worth (DFW)

Philadelphie (PHL) En vente dans les prochaines semaines : Honolulu (HNL)

Nashville (BNA)

Nouvelle-Orléans (MSY)

Portland (PDX)

Sacramento (SMF)

Salt Lake City (SLC)

San Jose (SJC) Expand

Découvrez davantage de côtes et de villes canadiennes

American apposera son code sur certains vols exploités par Porter au départ de l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ). Les membres d’AAdvantage® qui achètent un vol en partage de codes exploité par Porter accumulent à la fois des kilomètres et des points de fidélité pour leurs voyages.

American assure plus de vols vers YYZ que toute autre compagnie aérienne américaine. Avec plus de 25 vols quotidiens aux heures de pointe, les voyageurs disposeront d'options pratiques pour choisir leur itinéraire préféré depuis les États-Unis vers YYZ et au-delà. En plus des liaisons intérieures au Canada, American apposera également son code sur les vols de Porter entre YYZ et Phoenix (PHX), et d'autres vols transfrontaliers sont à venir.

En plus de YYZ, American propose des vols toute l'année vers Calgary (YYC), Montréal (YUL) et Vancouver (YVR), ainsi que des vols saisonniers vers Halifax (YHZ) et Québec (YQB). Le partenariat de partage de codes offrira aux voyageurs davantage d'options d'itinéraires vers les destinations déjà desservies par American, tout en leur donnant accès à de nouvelles destinations au Canada qui ne sont pas desservies par elle.

Destinations canadiennes disponibles en partage de codes avec Porter Airlines En vente immédiatement : Edmonton (YEG)

Halifax (YHZ)

Ottawa (YOW)

Victoria (YYJ)

Winnipeg (YWG) En vente dans les prochaines semaines : Calgary (YYC)

Charlottetown (YYG)

Kelowna (YLW)

St. John’s (YYT)

Saskatoon (YXE)

Vancouver (YVR) Expand

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l’expérience en classe économique pour chaque passager en s’assurant d’offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l’attention et le charme. Son parc aérien d’aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert l’Amérique du Nord, y compris le réseau canadien d’un océan à l’autre, les États-Unis, le Mexique, les Caraïbes, et l’Amérique centrale. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com/fr-ca/ ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et X.

À propos d’American Airlines Group

En tant que compagnie aérienne mondiale de premier plan, American Airlines propose chaque jour des milliers de vols vers plus de 350 destinations dans plus de 60 pays. La compagnie aérienne est membre fondateur de l'Alliance aérienne oneworld, dont les membres desservent plus de 900 destinations dans le monde entier. Les actions d'American Airlines Group Inc. sont cotées au Nasdaq sous le symbole AAL. Pour en savoir plus sur l'actualité d'American, rendez-vous sur news.aa.com et connectez-vous à American @AmericanAir et sur Facebook.com/AmericanAirlines. To Care for People on Life’s JourneyMD (prendre soin des gens tout au long de leur vie).