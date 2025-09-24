Arverne : Premier semestre 2025

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, annonce ses résultats semestriels 2025.

Pierre Brossollet, fondateur et Président Directeur Général d’Arverne, déclare : « Grâce à notre modèle intégré unique, du forage à la fourniture de chaleur, de froid et de lithium géothermal, Arverne confirme son rôle de premier fournisseur français de solutions géothermales. Nous apportons à nos clients une énergie locale, décarbonée et compétitive. Les excellentes performances opérationnelles et commerciales depuis le début de l’année renforcent notre confiance : nous avons la capacité de générer une croissance rentable et durable, créatrice de valeur pour les territoires comme pour nos actionnaires. »

DYNAMIQUES ET PERFORMANCES PAR ACTIVITÉS

CHALEUR ET FROID

Arverne crée un partenariat stratégique pour accélérer le développement des projets

En Nouvelle Aquitaine, Arverne initie un partenariat inédit avec Crédit Agricole Pyrénées Gascogne Énergies Nouvelles (CAPGEN) qui apportera son soutien au financement des projets de géothermie. Arverne réalisera la conception et la réalisation des travaux de géothermie ainsi que la maintenance et l’exploitation des installations de production. La commercialisation des offres sera portée par les deux partenaires.

Ce partenariat avec un acteur de premier plan conforte le positionnement d’Arverne comme référence française de la géothermie.

Première production et commercialisation

Conformément à son plan, Arverne signe des projets d’envergure :

- Les travaux de Réseaux de Chaleur Urbain (RCU) des villes Clichy-sous-Bois et Livry-Gargan ont débuté en juillet 2025. Ce projet figure déjà dans le top 5 des réseaux de chaleur géothermiques d’Île-de-France. Il s’agit du premier contrat de concession de service public signé par Arverne, en groupement avec Dalkia et la SAS IdF Energies & Territoires6, pour le développement et l’exploitation d’un réseau de chaleur bas-carbone et le déploiement d’une géothermie profonde. La production de chaleur géothermale est prévue en 2027.

- Arverne signe un Accord de Coopération et d’Exclusivité (ACE) pour un projet en Île-de-France représentant 150 M€ de volume d’activité brut, sur une durée de 30 ans. L’ACE porte sur les opérations de forage profond puis de production, commercialisation de chaleur géothermale destinée à l’alimentation de 12 000 logements. Ce projet est le premier porté en SPV par Arverne7 et ses partenaires. Les investissements s’élèveront à 26 M€. Arverne réalisera les opérations de forage profond en 2027. La production et commercialisation de chaleur sont prévues en 2028.

MÉTAUX CRITIQUES : PROJET LITHIUM DE FRANCE

Toutes les étapes de la phase pré-industrielle sont engagées

Depuis début 2025, les équipes conduisent avec succès la phase pré-industrielle du projet Lithium de France, combinant chaleur et lithium géothermal en Alsace :

- Premières opérations de forage : après l’obtention de l’autorisation environnementale et du permis de construire, les travaux de génie civil ont démarré en juin à Schwabwiller et progressent conformément au planning. Le démarrage du forage des puits est prévu à l’automne.

- Construction du démonstrateur DLE8 en cours : il sera installé sur ce premier doublet afin d’évaluer la performance de la technologie innovante d’extraction (DLE).

- Avancée de l’étude de faisabilité définitive (DFS9) : Sedgman, société d’ingénierie, un des leaders mondiaux dans la mise en œuvre de solutions de traitement des minéraux et infrastructures associées, a été retenu pour mener l’Avant-Projet Détaillé (APD), composante clé de l’étude définitive de faisabilité (DFS).

- Conduite de l’étude de financement (BFS10) : elle est menée en co-mandat avec Macquarie Capital et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, deux institutions de référence dans le financement de la chaîne de valeur de la batterie.

La phase pré-industrielle se poursuivra jusqu’à mi 2026.

Événements postérieurs à la clôture

Arverne Group signe un traité d’apport visant à se renforcer au capital de Lithium de France11

Arverne Group et Hydro Energy Invest AS ont signé un traité d’apport aux termes duquel Hydro Energy Invest AS apportera ses 474 753 actions Lithium de France à Arverne Group en contrepartie d’actions nouvellement émises d’Arverne Group.

Cette opération sera réalisée par l’émission de 2 232 288 nouvelles actions d’Arverne Group au bénéfice d’Hydro Energy Invest AS, pour une valeur de 22 322 880 euros, représentant une valeur de l’action Arverne Group de 10,00 €.

La réalisation de l’apport devrait avoir lieu au plus tard en octobre 2025.

Succès de la série B2 pour un montant de 40M€12

Arverne Group a bouclé le financement de la série B2 de sa filiale Lithium de France, avec son partenaire Equinor, leader norvégien de l’énergie, via Equinor Ventures.

Les connaissances en matière de géologie et l’expérience dans l’'exécution de projets d’Equinor représentent des atouts déterminants pour le projet.

Arverne Group et Equinor Ventures consolident ainsi leur partenariat dans un contexte de forte croissance du marché mondial du lithium, métal critique de la transition énergétique, dont la demande est appelée à croître de 10 % par an d’ici 204013.

A l’issue de ces deux opérations, Arverne Group détiendrait 73,8% du capital de Lithium de France, tandis qu’Equinor ventures en détiendrait 24,4 %14.

FORAGES ET TRAVAUX

Volume d’activité brut15 à 10,5 M€ au S1 2025, en forte croissance de + 74% (vs S1 2024)

En milliers d'euros​ S1 2025​ S1 2024​ Var. % Forage profond 9 010​ 4 369​ +106,2% Autres ​ 139​ 116 ​ +19,8% Chiffre d'affaires consolidé​ 9 148​ 4 485​ +104,0% Forage de surface​ 1 324​ 1 550​ -14,6% Volume d'activité brut​ 10 472​ 6 035​ +73,5% Expand

Forage profond

Le chiffre d’affaires de forage profond s’élève 9,0 M€ en croissance de + 106,2 % (vs S1 2024).

Les opérations de forage de géothermie réalisées pour le Groupe ADP sur l’aéroport Roissy Paris-Charles de Gaulle se sont achevées en février 2025, dans le respect du calendrier prévisionnel des trois mois de travaux.

Les opérations d’entretien de puits pour Storengy se sont également poursuivies.

L’appareil de forage B18 et les équipes sont en cours de préparation pour le chantier Safran qui débutera en novembre 2025.

Les opérations de forage pour le Projet Lithium de France sont prévues de débuter à l’automne.

Forage de surface

Le chiffre d’affaires total de DrillHeat atteint 2,6 M€, en recul de 14,6 %, (vs S1 2024).

Sur le semestre, 12 chantiers de forage de surface ont été réalisés (vs 16 au S1 2024), représentant 22 086 mètres (vs 26 000 au S1 2024) et une puissance installée de 1,1MW (vs 1,3 MW au S1 2024).

La taille des chantiers progresse nettement : un tiers d’entre eux dépasse désormais 3 000 mètres de sondes forés, comme l’hypermarché Leclerc de Frouard ou le site industriel des cosmétiques Sisley à Vendôme. La demande en géothermie s’accélère dans la grande distribution, la santé et l’industrie.

Portées par la formation et l’expertise des équipes, la productivité a été renforcée. Dans la continuité de sa stratégie d’intégration de la chaîne de valeur, DrillHeat a également internalisé une équipe dédiée au raccordement.

RÉSULTATS FINANCIERS AU PREMIER SEMESTRE 2025

Compte de résultat consolidé : croissance de +104 % du chiffre d’affaires à 9,1 M€

En milliers d’euros S1 2025 S1 2024 Chiffre d’affaires 9 148 4 485 Achats et sous traitance -10 827 -7 030 Charges de personnel -13 034 -9 388 Impôts et taxes -340 -171 Autres produits et charges 3 654 3 245 EBITDA courant -11 398 -8 859 Dotations aux amort. et provisions -2 314 -948 Résultat opérationnel courant -13 712 -9 807 Autres produits et charges non courants 0 0 Résultat opérationnel -13 712 -9 807 Produits et charges financiers 1 850 2 608 Impôt sur les résultats et assimilés 178 -224 Quote-part du résultat des entreprises mises en équivalence 2 -2 125 Résultat net -11 680 -9 548 dont part Groupe -10 037 -8 427 dont part minoritaires -1 643 -1 122 Expand

Le chiffre d’affaires du Groupe s’inscrit à 9,1 M€ en croissance de + 104 % (vs S1 2024), confirmant l’accélération de ses activités.

Les achats et sous-traitance sont en augmentation de + 54% à 10,8 M€, sous l’effet des installations de géothermie réalisées pour la plateforme Roissy Charles de Gaulle.

Les charges de personnel progressent à 13,0 M€, + 39 % (vs S1 2024), en ligne avec l’augmentation des effectifs et la structuration du Groupe. L’effectif moyen croit de + 45%, (+ 26 ETP16 par rapport à fin 2024). Au 30 juin 2025, le Groupe emploie 246 salariés (dont 20 salariés pour sa filiale DrillHeat).

Les autres produits et charges atteignent 3,6 M€ (vs 3,2 M€ au S1 2024). Ils intègrent 3,9 M€ de production immobilisée, principalement liée aux investissements pour le lancement de la campagne de forage de Lithium de France, la remise en état ou le démarrage d’appareils de forage.

Les dotations aux amortissements progressent à 2,3 M€ (vs 0,9M€ au S1 2024) en lien avec la mise en service de l’appareil de forage B04 et la dépréciation du Permis Exclusif de Recherche (PER) de Cézallier pour 0,3 M€.

Les produits et charges financiers s’élèvent à 1,8 M€ (vs 2,6 M€ au S1 2024), en raison de la baisse des produits générés par les placements de trésorerie, compensée par le produit de juste valeur des Fonds Communs de Placement (FCP) et du passage d’une dette financière en produit (+0,6M€).​

Le résultat net ressort à -11,7 M€ (vs -9,5 M€ au S1 2024) et le résultat net part du Groupe à -10, 0 M€ (-8,4 M€ au S1 2024).

Endettement net -60 M€, -90 M€ hors dette locative au 30 juin 2025

Conformément à sa trajectoire de forte croissance, le Groupe a poursuivi le déploiement de ses investissements sur le premier semestre qui s’est traduit par :

- le développement des Permis Exclusifs de Recherche (PER) pour 4,1 M€ et 2,6 M€ de Recherche & Développement sur Lithium de France,

- la préparation des capacités de forage représentant un investissement de 5,7 M€ sur la période.

La société dispose d’une structure financière solide avec des capitaux propres de 158,9 M€ (vs 169,9 M€ au 31/12/2024), un endettement net de -60M€ et -90 M€ hors dette locative, au 30 juin 2025.

Arverne poursuivra au second semestre son plan d’investissement annuel d’environ 50 M€.

PERSPECTIVES

2025 : Confirmation de l’accélération

Croissance soutenue : volume d’activité brut 17 attendu entre 25 M€ et 30 M€, soit une progression de + 45 % à 75 % par rapport à 2024 . Cette dynamique sera notamment portée par le projet stratégique de Safran Aircraft Engines à Villaroche, mené en partenariat avec Dalkia. Ce projet intègre la conception, la construction et la maintenance d’une centrale géothermique dont les opérations démarreront fin 2025.

. Cette dynamique sera notamment portée par le projet stratégique de Safran Aircraft Engines à Villaroche, mené en partenariat avec Dalkia. Ce projet intègre la conception, la construction et la maintenance d’une centrale géothermique dont les opérations démarreront fin 2025. Investissements : programme d’environ 50 M€ incluant le lancement de la phase pré-industrielle et le soutien à la production et commercialisation de chaleur et froid.

incluant le lancement de la phase pré-industrielle et le soutien à la production et commercialisation de chaleur et froid. Projet Lithium de France : poursuite de la phase pré-industrielle jusqu’à mi 2026, incluant notamment l’étude de faisabilité définitive (DFS) et les opérations du premier doublet géothermique. Cette phase de développement a pour objectif de préciser les résultats de l’étude de préfaisabilité (PFS) 18 .

jusqu’à mi 2026, incluant notamment l’étude de faisabilité définitive (DFS) et les opérations du premier doublet géothermique. Cette phase de développement a pour objectif de préciser les résultats de l’étude de préfaisabilité (PFS) . Nouveaux contrats : signatures d’accords attendues pour la production et commercialisation de chaleur et de froid.

: signatures d’accords attendues pour la production et commercialisation de chaleur et de froid. Engagements RSE : renforcement des engagements d’Entreprise à mission, en faveur d’un développement responsable et durable.

2027 : Première production et commercialisation de chaleur et froid

2028 : Première production et commercialisation de lithium géothermal

25 septembre 2025 : présentation dédiée aux investisseurs institutionnels, sur inscription

25 mars 2026 : publication des résultats annuels 2025

A propos d’ARVERNE

ARVERNE, 1er fournisseur français de solutions géothermales.

Grâce à son expertise, Arverne transforme les ressources naturelles de notre sol et développe des offres locales de chaleur, de froid et de lithium. Entreprise à mission et cotée sur Euronext Paris, Arverne œuvre pour une énergie souveraine en circuit court, au service des territoires et des industriels.

www.arverne.earth

ANNEXES

Compte de résultat consolidé

En milliers d’euros S1 2025 S1 2024 Chiffre d’affaires 9 148 4 485 Achats et sous traitance -10 827 -7 030 Charges de personnel -13 034 -9 388 Impôts et taxes -340 -171 Autres produits et charges 3 654 3 245 EBITDA courant (1) -11 398 -8 859 Dotations aux amort. et provisions -2 314 -948 Résultat opérationnel courant -13 712 -9 807 Autres produits et charges non courants 0 0 Résultat opérationnel -13 712 -9 807 Produits et charges financiers 1 850 2 608 Impôt sur les résultats et assimilés 178 -224 Quote-part du résultat des entreprises mises en équivalence 2 -2 125 Résultat net -11 680 -9 548 dont part Groupe -10 037 -8 427 dont part minoritaires -1 643 -1 122 Expand

Bilan

Actif

En milliers d'euros 30/06/2025 31/12/2024 Immobilisations incorporelles 59 327 53 056 Immobilisations corporelles 54 640 52 274 Autres actifs non courants 4 006 3 148 Total actifs non courants 117 973 108 478 Stocks et créances 9 786 9 571 Autres actifs courants 12 696 13 056 Trésorerie et équivalents de trésorerie 97 533 123 834 Total actifs courants 120 015 146 641 Total actifs 237 988 255 119 Expand

Passif

En milliers d'euros 30/06/2025 31/12/2024 Capital et primes 194 302 194 302 Réserves et report à nouveau -47 897 -38 413 Intérêts minoritaires 12 525 13 993 Total capitaux propres 158 930 169 881 Financements non courants 11 181 12 401 Autres provisions non courantes 2 534 2 103 Dettes locatives non courantes 22 627 24 569 Autres passifs non courants 6 511 6 941 Total passifs non courants 42 853 46 018 Financements courants 4 493 5 095 Dettes locatives courantes 7 029 4 381 Autres passifs courants 24 683 29 744 Total passifs courants 36 204 39 219 Total passif 237 988 255 119 Expand

Tableau des flux de trésorerie

en milliers d’euros, IFRS 30/06/2025 30/06/2024 Résultat net -11 680 -9 548 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions nettes de reprises 2 633 1 149 Autres variations -589 4 074 Marge brute d'autofinancement -9 637 -4 326 Variation de stocks -445 -71 Variation des clients et autres débiteurs -541 -642 Variation des fournisseurs et autres créditeurs -2 200 612 Variation des autres créances / dettes courantes 1 089 2 893 Total variations -2 097 2 792 Impôts payés 97 -423 Flux net de trésorerie généré par l'activité -11 637 -1 957 Acquisition nette d'immobilisations -3 206 -5 496 Dépenses de développement capitalisées -9 410 -2 467 Autres variations -943 -1 008 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -13 559 -8 971 Augmentations de capital 0 520 Emissions d'emprunts 30 5 676 Remboursements d'emprunts -1 014 -1 623 Autres variations -121 -72 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 4 501 4 501 Variation de trésorerie -26 301 -6 428 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 123 834 143 227 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin 97 532 136 800 Expand

Avertissement

Ce communiqué contient certaines déclarations prospectives/ certains énoncés prospectifs. Ces déclarations ne constituent pas des garanties des performances futures de l'entreprise. Ces déclarations prospectives portent sur les perspectives d'avenir, les développements et la stratégie marketing de la Société et sont fondées sur des analyses de prévisions de résultats et des estimations de montants non encore déterminables. Les déclarations prospectives sont soumises à une série de risques et d'incertitudes, en particulier ceux décrits dans le Document d’Enregistrement Universel, liée à des événements futurs et dépendant de circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à l'avenir. Les déclarations prospectives ne peuvent en aucun cas être interprétées comme une garantie des performances futures de la Société et la situation financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances du secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer matériellement de ceux indiqués ou reflétés dans les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué. Même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et les évolutions du secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué, ces résultats ou évolutions ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la Société.

Certains chiffres et nombres figurant dans ce communiqué ont été arrondis. Par conséquent, les montants totaux et les pourcentages figurant dans les tableaux ne sont pas nécessairement égaux à la somme des chiffres, montants ou pourcentages arrondis individuellement.

1 Doublet : un forage de production et un forage de réinjection

2 Bpifrance entre au capital d’Arverne Group, pour soutenir la croissance d’un leader français des solutions géothermales - Arverne

3 Volume d’activité brut : chiffre d'affaires consolidé auquel s'ajoute 50 % du chiffre d'affaires de la société DrillHeat (filiale détenue à 50 %) et le chiffre d'affaires inter-secteur forage

4 Arverne Group signe un traité dapport avec Hydro Energy Invest AS - Arverne

5 Arverne Group annonce le succès de la série B2 de Lithium de France pour 40M€ avec son partenaire Equinor Ventures - Arverne

6 Arverne Group : actionnaire minoritaire de la société concessionnaire

7 Arverne Group : actionnaire majoritaire de la SPV

8 DLE : Direct Lithium Extraction

9 DFS : Definitive Feasability Study

10 BFS : Bankability Feasability Study

11 Arverne Group signe un traité dapport avec Hydro Energy Invest AS - Arverne

12 Arverne Group annonce le succès de la série B2 de Lithium de France pour 40M€ avec son partenaire Equinor Ventures - Arverne

13 Source Benchmark Mineral Intelligence, Lithium Forecast report – Q2 2025

14 La réalisation de l’apport demeure soumise à des conditions suspensives usuelles - Lithium de France serait détenu à 73,8% par Arverne Group, 24,4% par Equinor Ventures, 1,8% par le management

15 Volume d’activité brut : chiffre d'affaires consolidé auquel s'ajoute 50 % du chiffre d'affaires de la société DrillHeat (filiale détenue à 50 %) et le chiffre d'affaires inter-secteur forage

16 ETP : Equivalent Temps Plein

17 Volume d’activité brut : chiffre d'affaires consolidé auquel s'ajoute 50% du chiffre d'affaires de la société DrillHeat (filiale détenue à 50%) et auquel s'ajoute également le chiffre d'affaires inter-secteur forage

18 Arverne-Group-Interim-2024-results.pdf