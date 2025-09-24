-

OPEX® Corporation si allea con DATAWIN GmbH per la distribuzione internazionale degli scanner per documenti InoTec

MOORESTOWN, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--OPEX® Corporation, leader globale nelle soluzioni di Next Generation Automation innovative destinate all'automazione di posta e documenti, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con DATAWIN GmbH, importante produttore di scanner di qualità per documenti. In base ai termini dell'accordo, OPEX distribuirà gli scanner per documenti InoTec targati DATAWIN a livello internazionale.

La collaborazione apre nuovi mercati internazionali per DATAWIN, che ha sede ad Ergolding, in prossimità di Landshut, in Germania: per l'azienda si tratta infatti della prima partnership di portata globale, in cui DATAWIN conferma i termini per la distribuzione già in essere e specifici per paese e regione. Per OPEX, questa iniziativa amplia ulteriormente il portafoglio esistente grazie all'aggiunta degli scanner desktop per documenti all'offerta attuale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Per OPEX Corporation
Laura Evans
levans@opex.com
+1.856.727.1100 int. 5012

Per DATAWIN GmbH
Martin Schrittenlocher
martin.schrittenlocher-ext@datawin.de
+49 172 8502464

