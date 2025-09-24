Andersen Global lanza una firma miembro en Tanzania

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continúa su expansión en África mientras iSHARA, una empresa colaboradora desde 2022, adopta la marca Andersen y se convierte en empresa miembro.

Fundada en 2012, Andersen in Tanzania es una firma de servicios profesionales que ofrece soluciones integrales de asesoría a clientes locales e internacionales. La firma es ampliamente reconocida por su profundidad técnica y visión estratégica en áreas como el cumplimiento tributario, la reestructuración, la debida diligencia financiera y la gestión de riesgos, la gestión de nóminas y la mitigación de riesgos. Con un enfoque comercial y orientado a la búsqueda de soluciones, el equipo trabaja en sectores clave como la energía, el sector inmobiliario, la salud, la industria manufacturera, la banca y la logística.

“Nuestra transición a la marca Andersen marca un nuevo y emocionante capítulo para nuestra firma”, comentó Olive Mosha, directora general de la oficina. “Hemos forjado una reputación por identificar la raíz de problemas complejos y ofrecer resultados personalizados y de alta calidad. Con esta transición, fortalecemos nuestra capacidad para servir a nuestros clientes con recursos más completos, perspectivas más amplias y las capacidades multidisciplinarias que exige el mercado global actual”.

“Andersen in Tanzania aporta sólidas credenciales técnicas y una profunda mentalidad comercial a nuestra creciente plataforma africana”, comentó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “Esta incorporación no solo mejora nuestras capacidades de asesoría fiscal en la región, sino que también refleja nuestro compromiso compartido de brindar un servicio integrado y de primera clase a nivel mundial”.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente separadas, compuesta por profesionales fiscales, legales y de valoración de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta actualmente con más de 20.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

