ROYC se asocia con I Squared Capital para impulsar la expansión del canal de patrimonio

ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--ROYC, principal proveedor mundial de plataformas como servicio para inversiones alternativas, acaba de anunciar una asociación estratégica con I Squared Capital, importante gestora independiente internacional de inversiones en infraestructuras. ROYC será el socio tecnológico de I Squared en Europa para respaldar su expansión en el canal de patrimonios privados.

Esta colaboración refleja el compromiso compartido de utilizar la mejor tecnología de su clase para ampliar el acceso de todos los inversores a los mercados privados y mejorar su experiencia.

«Nuestra misión es eliminar las fricciones operativas que históricamente han ralentizado las estrategias dirigidas al segmento más amplio del patrimonio privado. Combinando la vasta experiencia en estructuración de ROYC con nuestro sistema operativo nativo en la nube, los gestores de activos podrán escalar de manera eficiente y ofrecer experiencias de inversión sin fisuras», apuntó Octavian Popescu, consejero delegado de ROYC.

«ROYC ha sido un socio importante a la hora de desarrollar nuestra nueva plataforma de patrimonio, que amplía nuestro acceso al capital. Las infraestructuras son el corazón del crecimiento mundial. Con el envejecimiento de los activos y el aumento del déficit público en todo el mundo, nunca ha sido mayor la demanda de capital privado para financiar infraestructuras de alta calidad. En nuestra opinión, se trata de una clase de activos atractiva y en plena expansión», afirmó Gautam Bhandari, director global de Inversiones y socio director de I Squared.

Acerca de ROYC

ROYC es la empresa de tecnología financiera B2B europea líder que ofrece un sistema operativo completo para mercados privados y empodera a firmas capitales privados, bancos, administradores de patrimonio y oficinas multifamiliares para que puedan acceder, distribuir y administrar sin problemas inversiones privadas a escala. A medida que los mercados privados se expanden, las instituciones financieras requieren soluciones escalables y orientadas a tecnología para gestionar complejidades, optimizar operaciones de financiación y ofrecer experiencias de cliente excepcionales. ROYC combina una tecnología de mercados privados de avanzada con soluciones de inversión y estructuramiento de financiación personalizadas. Su plataforma intuitiva y escalable reemplaza a los procesos manuales con acceso a datos en tiempo real y automatización, para transformar la forma en que se administran las inversiones en mercados privados a lo largo de todo el ciclo de financiación.

Acerca de I Squared Capital

I Squared Capital es un inversor líder mundial en infraestructuras que gestiona 50 000 millones de dólares en activos. Creamos y ampliamos negocios de infraestructuras esenciales que prestan servicios críticos a millones de personas a nivel mundial. Nuestra cartera incluye más de 90 empresas que operan en 70 países y abarcan sectores como la energía, los servicios públicos, las infraestructuras digitales, el transporte y las infraestructuras medioambientales y sociales. Con sede en Miami, nuestro equipo cuenta con más de 300 profesionales y tenemos oficinas en Abu Dabi, Londres, Múnich, Nueva Delhi, São Paulo, Singapur, Sídney y Taipéi. Más información en www.isquaredcapital.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.