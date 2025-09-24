AWS e SAP ampliam colaboração para promover a soberania digital em toda a Europa

SEATTLE e WALLDORF--(BUSINESS WIRE)--A Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com (NASDAQ: AMZN), e a SAP SE (NYSE: SAP) revelaram hoje planos para disponibilizar os recursos da SAP Sovereign Cloud na AWS European Sovereign Cloud, uma nova nuvem independente para a Europa, apoiada por um investimento planejado de € 7,8 bilhões da Amazon.

A colaboração se baseia na parceria de longa data entre as empresas e na nova abordagem abrangente da SAP para soberania digital e inovação em IA. Os recursos da SAP Sovereign Cloud são soluções em nuvem com segurança reforçada da SAP, alinhadas com os padrões do setor para setores regulamentados e governos. A colaboração se concentrará em unir esses recursos e a profunda experiência empresarial da SAP com a infraestrutura e a experiência operacional da AWS para atender às necessidades em evolução dos clientes em termos de soberania digital em toda a Europa.

“Estamos muito satisfeitos que os recursos do SAP Sovereign Cloud estarão disponíveis no AWS European Sovereign Cloud. Isso dará às organizações mais opções sobre como atender às suas exigências de soberania, ao mesmo tempo em que aproveitam tecnologias de nuvem de ponta”, disse David Brown, vice-presidente de Computação e Aprendizado de Máquina da AWS. “A SAP e a AWS compartilham uma visão em comum: queremos garantir que nossos clientes tenham acesso a algumas das soluções de soberania mais avançadas disponíveis, para que as organizações possam focar na inovação e na obtenção de resultados concretos. Estamos ansiosos pela nossa contínua colaboração com a SAP e para ver de que formas as organizações em toda a Europa inovarão com a AWS European Sovereign Cloud.”

A AWS European Sovereign Cloud, que lançará sua primeira Região AWS em Brandemburgo, Alemanha, até o final de 2025, foi projetada para oferecer mais opções a organizações do setor público e clientes em setores altamente regulamentados. A oferta pode ajudar essas organizações a atender às suas necessidades exclusivas de soberania digital, incluindo residência de dados, autonomia operacional e requisitos de resiliência. Os recursos da SAP Sovereign Cloud já estão disponíveis na AWS na Austrália e Nova Zelândia (desde 2023), Reino Unido (desde 2024), Canadá e Índia (desde 2025), e a adição dos recursos da SAP à AWS European Sovereign Cloud é um marco significativo para clientes em toda a Europa.

A SAP Sovereign Cloud permite que as organizações inovem com mais segurança, cumpram as leis locais e cresçam em seus próprios termos. As soluções SAP Sovereign Cloud na AWS para a Europa incluirão inicialmente a SAP Business Technology Platform e o SAP Cloud ERP. Essas soluções fornecerão aos clientes uma base segura para gerenciar processos de negócios críticos e dados confidenciais, além de garantir a conformidade com as regulamentações relevantes.

“Com a ampliação de nossas ofertas da SAP Sovereign Cloud, estamos permitindo que clientes de todos os setores aproveitem todo o poder da inovação em nuvem e da inteligência artificial”, disse Thomas Saueressig, membro do Conselho Executivo da SAP SE, responsável por Atendimento ao Cliente e Entregas. “Ao implantar o portfólio da SAP Sovereign Cloud na AWS European Sovereign Cloud, os clientes têm acesso à nossa abrangente suíte de soluções de nuvem soberana, fortalecida ainda mais por nossa parceria confiável e duradoura com a Amazon Web Services.”

A AWS European Sovereign Cloud será separada e independente das Regiões existentes da AWS e não terá dependências críticas de infraestrutura fora da União Europeia. Com suporte de controles técnicos robustos, garantias de soberania e proteções legais, os clientes poderão aproveitar toda a capacidade da AWS com o mesmo nível de segurança líder do setor, resiliência e amplo portfólio de serviços disponível nas Regiões atuais.

A AWS e a SAP vêm inovando juntas na nuvem há mais de 16 anos. Essa nova colaboração se baseia nesse histórico para apoiar os requisitos de soberania digital dos clientes e acelerar sua transformação digital na Europa.

Sobre a Amazon Web Services

Desde 2006, a Amazon Web Services é a nuvem mais abrangente e amplamente adotada do mundo. A AWS tem expandido continuamente seus serviços para suportar virtualmente qualquer carga de trabalho e, atualmente, oferece mais de 240 serviços completos para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análise, aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), mobile, segurança, ambientes híbridos, mídia, além de desenvolvimento, implantação e gerenciamento de aplicações. Tudo isso a partir de 120 Zonas de Disponibilidade em 38 regiões geográficas, com planos anunciados para mais 10 Zonas de Disponibilidade e três novas Regiões da AWS no Chile, no Reino da Arábia Saudita e na Nuvem Soberana Europeia da AWS. Milhões de clientes – incluindo as startups de crescimento mais acelerado, as maiores empresas e as principais agências governamentais – confiam na AWS para impulsionar sua infraestrutura, aumentar sua agilidade e reduzir custos. Para saber mais sobre a AWS, visite aws.amazon.com.

Sobre a Amazon

A Amazon é orientada por quatro princípios fundamentais: obsessão pelo cliente em vez de foco na concorrência, paixão pela inovação, compromisso com a excelência operacional e visão de longo prazo. A empresa busca ser a mais centrada no cliente, a melhor empregadora e o local de trabalho mais seguro do mundo. Entre suas iniciativas pioneiras estão as avaliações de clientes, compras com 1 clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge. Para informações adicionais, visite amazon.com/about e siga @AmazonNews.

Sobre a SAP

Como líder global em aplicativos empresariais e IA empresarial, a SAP (NYSE: SAP) está no centro dos negócios e da tecnologia. Há mais de 50 anos, as organizações confiam na SAP para obter o melhor desempenho, unindo operações críticas para os negócios, como finanças, compras, RH, cadeia de suprimentos e experiência do cliente. Para obter informações adicionais, visite www.sap.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.