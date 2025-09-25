エクソーラとアゼルバイジャンのデジタル開発・運輸省、戦略的協力と同地域での研究開発イニシアチブについて協議

ロサンゼルス＆バクー（アゼルバイジャン）--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ゲーム開発者によるゲームローンチ、発展、収益化を支援するビデオゲームコマース分野のグローバル企業であるエクソーラは、アゼルバイジャンのデジタル開発・運輸省との戦略的対話を発表しました。バクーで開催されたこの会合には、ラシャド・ナビエフ大臣、エクソーラのクリス・ヒューイッシュ社長、さらに同省のイノベーション・デジタル開発庁のファリド・オスマノフ長官とサラー・イママリエフ長官を含む幹部が出席しました。

協議は、アゼルバイジャンとエクソーラ間の協力拡大、特にエクソーラのバクーオフィスを地域研究開発ハブへと転換することに焦点を当てて行われました。同オフィスは、フアド・カリモフとリティス・ジョセフ・ヤンの下、1年足らずで従業員数が30名以上にまで拡大し、持続的成長に向けた包括的計画が提示されています。

主要な協力分野として以下のテーマが協議されました。

バクー拠点の事業拡大によるグローバルレベルでの技術ノウハウの向上

アゼルバイジャンのデジタル開発・運輸セクターとの共同イニシアチブ

エクソーラのバクーオフィスを地域のイノベーションと研究の中心拠点としての位置付け

エクソーラ社長のクリス・ヒューイッシュは、「デジタル開発・運輸省との提携は、アゼルバイジャンのデジタル経済におけるイノベーションと発展のビジョンを支援するというエクソーラのコミットメントを強調するものです。当社は、現地の人材と世界のゲームエコシステムの両方に利益をもたらす架け橋を築くことに、大きな可能性を認識しています」と、述べています。

エクソーラのグローバル戦略イニシアチブ＆政府関係担当シニアバイスプレジデントであるリティス・ジョセフ・ヤンは、「アゼルバイジャンのデジタル開発・運輸省との今回の対話は、世界のゲーム業界におけるイノベーションと成長を促進する上で重要な一歩です。同省およびIDDAとの緊密な連携を通じて、アゼルバイジャン国内外の開発者の人材、投資、そして成長を解き放つプログラムの提供に、緊密に取り組んでいくことを楽しみにしています」と述べています。

アゼルバイジャンのデジタル開発・運輸大臣、ラシャド・ナビエフ氏は、「アゼルバイジャンのデジタル環境整備において、エクソーラと協力する機会を歓迎します。エクソーラのバクーオフィスを地域の研究開発拠点とすることは、我が国の人材に新たな機会を創出し、世界のデジタル経済における我が国の役割を強化するための重要な一歩と言えます」と述べています。

