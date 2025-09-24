AWS e SAP ampliano la collaborazione reciproca per promuovere la sovranità digitale a livello europeo

SEATTLE e WALLDORF--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services (AWS), una società del gruppo Amazon.com (NASDAQ: AMZN), e SAP SE (NYSE: SAP) oggi hanno presentato i progetti che renderanno disponibili le funzionalità di SAP Sovereign Cloud su AWS European Sovereign Cloud, il nuovo cloud indipendente per l'Europa supportato da previsioni di investimento per 7,8 miliardi di euro da parte di Amazon.

L'alleanza si basa sulla storica partnership tra le due aziende e sul nuovo approccio completo di SAP verso la sovranità digitale e l'innovazione AI. Le funzionalità di SAP Sovereign Cloud sono soluzioni cloud targate SAP dotate di livelli avanzati di sicurezza, in linea con gli standard di settore specifici per i settori regolamentati e i governi. La collaborazione si focalizzerà sulla combinazione tra queste funzionalità e l'approfondita competenza aziendale di SAP con l'infrastruttura e le competenze operative di AWS, nell'obiettivo di rispondere alle esigenze dinamiche in materia di sovranità digitale da parte dei clienti di tutta Europa.

"Valutiamo positivamente l'arrivo delle capacità di SAP Sovereign Cloud su AWS European Sovereign Cloud, perché le organizzazioni disporranno di una maggior scelta per rispondere ai propri requisiti di sovranità e, al contempo, potranno sfruttare le migliori tecnologie del settore", è il commento di David Brown, vicepresidente della divisione Compute and Machine Learning presso AWS. "SAP e AWS condividono una visione comune: garantire l'accesso ad alcune delle soluzioni di sovranità più avanzate disponibili da parte dei nostri clienti, che potranno così concentrarsi sull'innovazione e sul raggiungimento di risultati tangibili. Siamo pronti a continuare la nostra collaborazione con SAP e a osservare come le organizzazioni in tutta Europa centreranno l'innovazione con AWS European Sovereign Cloud".

AWS European Sovereign Cloud, di cui sarà inaugurata la prima regione AWS a Brandeburgo, in Germania, entro la fine del 2025, nasce per offrire una scelta più ampia alle organizzazioni del settore pubblico e ai clienti a livello elevato di regolamentazione. È un'offerta in grado di coadiuvare le aziende nel rispondere alle esigenze specifiche in materia di sovranità digitale, come i requisiti che riguardano la residenza dei dati, l'autonomia operativa e la resilienza. Le funzionalità di SAP Sovereign Cloud sono già disponibili su AWS in Australia e in Nuova Zelanda (dal 2023), nel Regno Unito (dal 2024), in Canada e in India (dal 2025); l'arricchimento di AWS European Sovereign Cloud con le funzionalità SAP rappresenta un momento importante per i clienti in tutta Europa.

Con SAP Sovereign Cloud le organizzazioni dispongono di una maggiore sicurezza nell'innovazione, della conformità alle normative locali e della possibilità di adattare le dimensioni alle proprie esigenze. SAP Sovereign Cloud sulle soluzioni AWS European Sovereign Cloud inizialmente riguarderà SAP Business Technology Platform e SAP Cloud ERP, per fornire ai clienti una base sicura per la gestione dei processi aziendali critici e dei dati sensibili e per la conformità alle normative in vigore.

"Ampliando l'offerta SAP Sovereign Cloud permettiamo ai clienti di ogni settore di sfruttare tutta la potenza dell'innovazione cloud e dell'AI", è il commento di affermato Thomas Saueressig, responsabile del settore Customer Services and Delivery e membro del consiglio esecutivo di SAP SE. "Implementando il portafoglio SAP Sovereign Cloud su AWS European Sovereign Cloud i clienti accedono alla nostra suite completa di soluzioni cloud sovrane, ulteriormente potenziata dalla storica collaborazione con Amazon Web Services".

AWS European Sovereign Cloud sarà distinta e indipendente dalle regioni già esistenti di AWS, senza dipendenze critiche da infrastrutture al di fuori della UE. I clienti, grazie ai solidi controlli tecnici, alle garanzie sovrane e alle tutele legali, potranno beneficiare della piena capacità di AWS con gli stessi livelli di sicurezza e resilienza e dell'ampia gamma di servizi leader di settore che caratterizzano le regioni già esistenti.

Insieme, da oltre 16 anni AWS e SAP portano l'innovazione nel cloud e questa tradizione rappresenta la base della nuova collaborazione, che punta a supportare i requisiti di sovranità digitale dei clienti e ad accelerarne la trasformazione digitale in Europa.

Informazioni su Amazon Web Services

Dal 2006 Amazon Web Services è il cloud più completo e ampiamente adottato al mondo. AWS, che amplia a ciclo continuo i propri servizi per supportare praticamente qualsiasi carico di lavoro, attualmente dispone di oltre 240 servizi completi per il calcolo, lo storage, i database, le reti, l'analitica, il machine learning e l'intelligenza artificiale (AI), l'Internet delle cose (IoT), le comunicazioni mobili, la sicurezza, gli ambienti ibridi, i media e lo sviluppo, l'implementazione e la gestione delle applicazioni grazie a 120 zone di disponibilità in 38 regioni geografiche, con annunci di programmi per ulteriori 10 zone di disponibilità e altre tre regioni AWS in Cile e nel Regno dell'Arabia Saudita, oltre ad AWS European Sovereign Cloud. Milioni di clienti, tra cui le startup in più rapida crescita, le maggiori aziende e le principali agenzie governative, si affidano ad AWS per alimentare le proprie infrastrutture, diventare più agili e ridurre i costi. Per ulteriori informazioni su AWS visitare il sito aws.amazon.com.

Informazioni su Amazon

Amazon è guidata da quattro principi: l'ossessione per il cliente piuttosto che l'attenzione alla concorrenza, la passione per l'innovazione, l'impegno per l'eccellenza operativa e la visione a lungo termine. Amazon punta ad essere l’azienda più attenta al cliente al mondo, il miglior datore di lavoro al mondo e il luogo di lavoro più sicuro al mondo. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Amazon Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e il Climate Pledge sono alcune delle innovazioni introdotte da Amazon. Per ulteriori informazioni visitare la pagina amazon.com/about e seguire @AmazonNews.

Informazioni su SAP

In qualità di leader globale nelle applicazioni e nell'AI per le aziende, SAP (NYSE:SAP) rappresenta il punto di riferimento del business e della tecnologia. Da oltre 50 anni le organizzazioni si affidano a SAP per dare il meglio di sé grazie all'unificazione delle operazioni critiche per il business che comprendono finanza, procurement, HR, supply chain e customer experience. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.sap.com.

