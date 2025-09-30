-

SFI Health™ EMEA kondigt een exclusieve licentieovereenkomst met Curasense BV aan voor Equazen® in Nederland en België

- Partner Curasense zal Equazen®-producten op de markt brengen met een klinisch onderzochte combinatie van essentiële vetzuren in apotheken, winkels die producten voor de gezondheidszorg verkopen en online apotheken.

LUGANO, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--SFI Health™ EMEA, de regionale entiteit van SFI Health™, wereldleider in natuurlijke gezondheidszorg, en Curasense BV (Curasense), een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de verdeling en ontwikkeling van kwaliteitsvolle nutraceuticals en producten voor de gezondheidszorg, kondigen met genoegen aan dat zij een exclusieve licentieovereenkomst hebben gesloten voor Equazen® voedingssupplementen in Nederland en België.

In het kader van deze overeenkomst bezit Curasense de exclusieve rechten om Equazen®-producten binnen de grondgebieden die onder de licentie vallen te promoten, op de markt te brengen, te verdelen en te verkopen.

Contacts

Voor meer informatie
Contact SFI Health™ EMEA
Elisabetta Bianchi
e-mailadres: elisabetta.bianchi@sfihealth.com

Contact Curasense BV
Jelle D’Helft
e-mailadres: jelle@curasense.be

