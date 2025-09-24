Andersen Global在坦桑尼亚成立成员机构

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global在非洲的扩张步伐再进一步：自2022年起保持协作关系的iSHARA公司正式启用Andersen品牌，成为其成员机构。

坦桑尼亚Andersen成立于2012年，是一家为本土及国际客户提供全方位咨询解决方案的专业服务机构。该公司以在税务合规、重组改制、财务尽职调查与风险管理、薪酬管理及风险规避等领域的技术深度和战略洞察而广受认可。团队秉持商业化的问题解决导向，活跃于能源、房地产、医疗保健、工业制造、银行及物流等重点行业。

办事处董事总经理Olive Mosha表示，“品牌升级为Andersen标志着公司迈入了激动人心的新篇章。我们始终以精准剖析复杂问题本质并提供定制化优质解决方案而闻名。通过此次整合，我们将依托更丰富的资源、更广阔的视野以及全球化市场需要的多学科协同能力，提升客户服务水准。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz指出，“Andersen坦桑尼亚团队凭借扎实的技术实力和深度商业思维，为我们在非洲的发展平台注入新动能。此举不仅强化了我们在该地区的税务咨询实力，更彰显了我们共同致力于在全球提供一体化顶尖服务的承诺。”

Andersen Global是由世界各地税务、法律和评估专业人士组成的国际性协会，各成员机构在法律上相互独立。该组织由美国成员机构Andersen Tax LLC于2013年创立，目前通过成员机构和合作机构汇聚全球超过20,000名专业人士，业务覆盖600多个地区。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。