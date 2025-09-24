-

Circus SE wird europäischer Partner bei Metas Ausbau von KI-Modellen für Verteidigung und Sicherheit

  • Circus erweitert Partnerschaft mit Meta auf den Verteidigungssektor, während das Unternehmen den Zugang zu den Llama-KI-Modellen für nationale Sicherheits- und Verteidigungszwecke offiziell über die Five-Eyes-Staaten hinaus ausbaut.
  • Die Integration von Metas Llama-KI-Modellen in den CA-M KI-Roboter für den Verteidigungssektor verschafft Circus einen strategischen Technologievorsprung durch sichere und lokal kontrollierte KI.

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Circus SE (XETRA: CA1), ein globaler Technologieführer im Bereich KI-Robotik für autonome Ernährungssysteme und Truppenversorgung, gibt heute die Erweiterung seiner Partnerschaft mit Meta auf dessen Llama-Programm für KI im Verteidigungssektor bekannt.

Meta (NASDAQ: META) stellte seine Llama-KI-Modelle zunächst den engsten Geheimdienst-Verbündeten der Vereinigten Staaten – den Five-Eyes-Nationen Australien, Kanada, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich – für sicherheitsrelevante Anwendungsfälle zur Verfügung. Nun erweitert das Unternehmen den Zugang auf eine breitere Gruppe demokratischer Partner in Europa und Asien. Dazu zählen Partner in Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und Südkorea sowie wichtige Institutionen wie die NATO und die Europäische Union.

Als führendes Dual-Use-Unternehmen und europäischer Partner in diesem Programm erhält Circus Zugang zu den neuesten Llama-Modellen, um missionsspezifische KI-Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Der Zugang zu Llama für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen verschafft Circus einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Entwicklung von Verteidigungssystemen der nächsten Generation, die Entscheidungsfindung, operative Effizienz und den Einsatz im Feld verbessern. Dieser Zugang ermöglicht es Circus, Metas KI-Technologie in seine verkörperten KI-Systeme CA-M zu integrieren und vollständig autonome Systeme auf Basis modernster KI zu realisieren.

„Llamas Open-Source-Grundlage ermöglicht es uns, KI sicher in sensiblen Umgebungen lokal einzusetzen – ohne auf Infrastrukturen Dritter angewiesen zu sein. Das verschafft Circus einen klaren strategischen Vorteil beim Aufbau intelligenter autonomer Systeme und einer KI-gesteuerten Versorgungskette für Verpflegung, Logistik und Bedarfsprognosen. So werden unsere autonomen Systeme im Verteidigungssektor intelligent weiterentwickelt”, kommentiert Niklas von Weihe, Director AI bei Circus.

Circus SE verpflichtet sich der verantwortungsvollen Entwicklung und dem ethischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die Partnerschaft unterstreicht zudem die wachsende Rolle des Unternehmens im Verteidigungssektor sowie sein Engagement, verkörperte KI und Robotik einzusetzen, um Resilienz zu stärken.

Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen Pressemitteilung von Meta: https://about.fb.com/news/2025/09/strengthening-us-national-security-by-making-llama-available-to-key-allies/

Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungsanwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1-Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus industrielle Mahlzeitenproduktion mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.

