ROYC gaat samenwerking aan met I Squared Capital om uitbreiding van vermogenskanaal te stimuleren

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, de toonaangevende wereldwijde Platform-as-a-Service-dienstverlener voor alternatieve beleggingen, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met I Squared Capital, een toonaangevende onafhankelijke wereldwijde infrastructuurbeleggingsbeheerder. ROYC zal fungeren als technologiepartner van I Squared in Europa om I Squared naar het particuliere vermogenskanaal te helpen uitbreiden.

Deze samenwerking weerspiegelt het gezamenlijke streven van beide bedrijven om met behulp van de beste technologie de toegang tot particuliere markten voor alle beleggers te vergroten en de beleggerservaring te verbeteren.

“Onze missie is het wegnemen van de operationele wrijving die in het verleden tot de vertraging leidde van de strategieën voor het bredere particuliere vermogenssegment. Door de diepgaande expertise van ROYC op het gebied van structurering te combineren met ons cloud-native besturingssysteem, stellen we vermogensbeheerders in staat om efficiënt uit te breiden en een naadloze beleggerservaring te bieden,” aldus Octavian Popescu, CEO van ROYC.

“ROYC is een belangrijke partner bij de ontwikkeling van ons nieuwe vermogensplatform, dat onze toegang tot kapitaal vergroot. Infrastructuur vormt de kern van wereldwijde groei. Met verouderende activa en stijgende overheidstekorten wereldwijd is de vraag naar particulier kapitaal voor de financiering van hoogwaardige infrastructuur nog nooit zo groot geweest. Wij zien dit als een aantrekkelijke en groeiende beleggingscategorie,” aldus Gautam Bhandari, Global Chief Investment Officer en Managing Partner bij I Squared.

Over ROYC

ROYC is een vooraanstaand Europees bedrijf gespecialiseerd in B2B financiële technologie dat een volledig operationeel systeem voor privémarkten aanbiedt, waarmee participatiemaatschappijen, banken, vermogenbeheerders en multi-family offices probleemloos toegang hebben tot privébeleggingen, deze kunnen verdelen en op schaal beheren. Nu de privémarkten uitbreiden, hebben financiële instellingen nood aan schaalbare, door technologie aangestuurde oplossingen om de complexiteit te beheren, teneinde fondsentransacties te optimaliseren en uitzonderlijke klantenervaringen aan te bieden. ROYC combineert geavanceerde technologie voor de privémarkten met aangepaste fondsenstructurering en beleggingsoplossingen. Haar intuïtieve, schaalbare platform vervangt handmatige processen door automatisering en toegang tot gegevens in realtime, wat de manier transformeert waarop beleggingen in de privémarkt in de hele levenscyclus van fondsen worden beheerd.

Over I Squared Capital

I Squared Capital is een toonaangevende wereldwijde infrastructuurinvesteerder die 50 miljard dollar aan activa beheert. Wij bouwen en versterken essentiële infrastructuurbedrijven die cruciale diensten leveren aan miljoenen mensen wereldwijd. Onze portefeuille omvat meer dan 90 bedrijven die actief zijn in 70 landen en verspreid zijn over sectoren zoals energie, nutsvoorzieningen, digitale infrastructuur, transport, milieu en sociale infrastructuur. Ons team van meer dan 300 professionals heeft zijn hoofdkantoor in Miami en is gevestigd in kantoren in Abu Dhabi, Londen, München, New Delhi, São Paulo, Singapore, Sydney en Taipei. Meer informatie vindt u op www.isquaredcapital.com.

