-

Xsolla与阿塞拜疆数字发展和交通部探讨战略合作及区域研发计划

Xsolla与阿塞拜疆数字发展和交通部探讨将巴库办公室升级为区域研发中心的合作机遇

original 图形：Xsolla

图形：Xsolla

洛杉矶和阿塞拜疆巴库--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 帮助开发者发布、发展游戏并实现盈利的全球视频游戏商务公司Xsolla今天宣布与阿塞拜疆共和国数字发展和交通部举行战略对话。此次会议在巴库举行，与会者包括部长Rashad Nabiyev、Xsolla总裁Chris Hewish以及该部创新与数字发展局的领导，其中包括主席Farid Osmanov和Salar Imamaliyev。

会谈聚焦于扩大阿塞拜疆与Xsolla的合作关系，重点探讨了将Xsolla巴库办事处升级为区域研发中心的战略规划。在Fuad Karimov博士与Rytis Joseph Jan的带领下，该办事处在不足一年内已发展成为拥有超过30名员工的团队，并提交了保持持续发展势头的全面规划方案。

讨论的主要合作领域包括：

  • 发展巴库业务，提升全球技术专长
  • 探索与阿塞拜疆数字发展和运输部门的联合倡议
  • 将Xsolla巴库办事处定位为地区创新和研究中心

Xsolla总裁Chris Hewish表示，“与数字发展和交通部的合作，彰显了Xsolla支持阿塞拜疆实现数字经济创新与增长愿景的承诺。我们深信搭建这样的桥梁具有巨大潜力，既能滋养本土人才，又能繁荣全球游戏生态系统。”

Xsolla全球战略计划与政府关系高级副总裁Rytis Joseph Jan表示，“此次与阿塞拜疆数字发展和交通部的对话，是推动全球游戏产业创新与增长的重要一步。我们期待通过与该部以及IDDA的紧密合作，共同实施一系列项目，为阿塞拜疆乃至更广泛地区的游戏开发者开启人才、投资与增长的新机遇。”

阿塞拜疆共和国数字发展和交通部部长Rashad Nabiyev表示，“我们珍视与Xsolla共同塑造阿塞拜疆数字未来的合作机遇。将Xsolla巴库办事处升级为区域研发中心，对于开拓本土人才新机遇、提升我国在全球数字经济中的影响力具有战略意义。”

关于Xsolla

Xsolla是一家全球性商务公司，提供强大的工具和服务，助力开发者解决视频游戏行业固有的挑战。从独立游戏到AAA级大作，各类公司都与Xsolla合作，借助其资源进行游戏融资、发行、营销和货币化。基于对视频游戏未来的信念，Xsolla坚定致力于汇聚各种机遇，不断为创作者提供新的资源。Xsolla总部位于加州洛杉矶并在此注册成立，作为商户收单机构运营，已帮助超过1500家游戏开发者触达更多玩家，并在全球范围内拓展业务。凭借更多的盈利途径和成功方式，开发者拥有了享受游戏创作过程所需的一切。

有关更多信息，请访问xsolla.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人
Derrick Stembridge
Xsolla全球公共关系副总裁
d.stembridge@xsolla.com

Industry:

Xsolla

Release Versions
EnglishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人
Derrick Stembridge
Xsolla全球公共关系副总裁
d.stembridge@xsolla.com

More News From Xsolla

Xsolla任命Hidetaka Kokubu为日本区负责人

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 视频游戏商务领域的全球领导者Xsolla（首席执行官：Chris Hewish，总部：美国洛杉矶）欣然宣布，任命Eiko Kokubun为日本区负责人，自9月8日起生效，以进一步加强对寻求全球扩张的日本游戏公司的支持。 在加入Xsolla之前，Kokubun曾在国内和国际业务拓展领域担任关键领导职务。他曾在一家日本公司的香港分部积累海外业务经验，随后在Amazon和Disney等全球媒体和娱乐公司担任财务规划与分析(FP&A)及业务拓展职务。在Sony Pictures旗下的付费电视频道，他担任副总裁兼总经理，负责整体业务运营。之后他加入DAZN，以高管身份领导体育流媒体直播业务和B2B新业务销售。最近，他在Tsuburaya Productions担任执行官，负责多个高级别战略项目。 凭借在战略规划和损益管理方面的出色业绩，Kokubun将为Xsolla的新职位带来丰富经验和深刻洞见。 Kokubun就他的新任命评论道： “我非常荣幸能加入全球领先的视频游戏商务公司Xsolla，并有机会为日本游戏行业的发展贡献...

Xsolla拓展亚洲支付业务，支持FPX、K PLUS、AIS、Indosat及MerPay等支付方式

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 助力开发者发布、发展游戏并实现货币化的全球性商务公司Xsolla今日宣布，其支付解决方案在东南亚地区实现重大拓展，进一步彰显了其在全球增长最快的游戏市场提供本地化、移动优先结账体验的承诺。通过Xsolla Pay Station，公司现已在马来西亚、新加坡和泰国支持ShopeePay，在马来西亚支持FPX，在泰国支持K PLUS和AIS，在印度尼西亚支持Indosat，并在日本支持MerPay。如今，开发者和发行商可向亚洲各地的玩家提供更多值得信赖的区域支付方式，从而提高转化率并推动长期参与。 亚洲游戏市场持续高速增长。亚太地区移动游戏内容市场规模预计到2025年将超过700亿美元，其中移动游戏收入预计将占该地区游戏总收入的60%以上——这凸显了移动游戏在亚洲游戏领域的爆发式增长和主导地位。要在这个移动优先、高度本地化的市场取得成功，就必须深度融入当地文化，尤其是在结账环节。玩家希望能无障碍地畅玩游戏，并且更倾向于使用流行的数字钱包、银行转账或运营商计费，而非全球通用的信用卡。 亚洲支付业务拓展的主要优势包括： 值得信赖...

Xsolla收购Ludo以推动玩家参与度和货币化

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 视频游戏商务领域的全球领导者Xsolla欣然宣布收购Ludo，后者是一个旨在通过无代码社交任务来提升社区参与度的平台。这项战略性收购将Ludo的创新技术纳入Xsolla的产品组合，将其任务工具与Xsolla的网络商店以及其他Xsolla奖励解决方案相结合，帮助全球的游戏开发者提高玩家参与度、提升玩家留存率，并解锁超越传统应用商店模式的新货币化机会。作为视频游戏行业排名第一的网络商店提供商，Xsolla已推出了超过500个网络商店。Xsolla和Ludo将为游戏开发者带来移动玩家体验的全面升级。 Ludo与Xsolla的整合核心在于将社区任务融入Xsolla的生态系统中，为开发者提供一种简单的内置方式，通过游戏化的社交体验激发玩家参与度。这将Ludo在激活玩家方面的专长与Xsolla强大的商务基础设施相结合，打造从游戏内体验到网络端购买的无缝衔接，并将社区参与转化为创收行为。 此次收购的时机意义重大。新的平台灵活性使美国的移动开发者能够直接从其游戏中推广并链接到他们的网络商店，实现对外部购买体验更加无缝的访问。这种转变意味...
Back to Newsroom