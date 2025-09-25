Xsolla与阿塞拜疆数字发展和交通部探讨战略合作及区域研发计划

洛杉矶和阿塞拜疆巴库--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 帮助开发者发布、发展游戏并实现盈利的全球视频游戏商务公司Xsolla今天宣布与阿塞拜疆共和国数字发展和交通部举行战略对话。此次会议在巴库举行，与会者包括部长Rashad Nabiyev、Xsolla总裁Chris Hewish以及该部创新与数字发展局的领导，其中包括主席Farid Osmanov和Salar Imamaliyev。

会谈聚焦于扩大阿塞拜疆与Xsolla的合作关系，重点探讨了将Xsolla巴库办事处升级为区域研发中心的战略规划。在Fuad Karimov博士与Rytis Joseph Jan的带领下，该办事处在不足一年内已发展成为拥有超过30名员工的团队，并提交了保持持续发展势头的全面规划方案。

讨论的主要合作领域包括：

发展巴库业务，提升全球技术专长

探索与阿塞拜疆数字发展和运输部门的联合倡议

将Xsolla巴库办事处定位为地区创新和研究中心

Xsolla总裁Chris Hewish表示，“与数字发展和交通部的合作，彰显了Xsolla支持阿塞拜疆实现数字经济创新与增长愿景的承诺。我们深信搭建这样的桥梁具有巨大潜力，既能滋养本土人才，又能繁荣全球游戏生态系统。”

Xsolla全球战略计划与政府关系高级副总裁Rytis Joseph Jan表示，“此次与阿塞拜疆数字发展和交通部的对话，是推动全球游戏产业创新与增长的重要一步。我们期待通过与该部以及IDDA的紧密合作，共同实施一系列项目，为阿塞拜疆乃至更广泛地区的游戏开发者开启人才、投资与增长的新机遇。”

阿塞拜疆共和国数字发展和交通部部长Rashad Nabiyev表示，“我们珍视与Xsolla共同塑造阿塞拜疆数字未来的合作机遇。将Xsolla巴库办事处升级为区域研发中心，对于开拓本土人才新机遇、提升我国在全球数字经济中的影响力具有战略意义。”

关于Xsolla

Xsolla是一家全球性商务公司，提供强大的工具和服务，助力开发者解决视频游戏行业固有的挑战。从独立游戏到AAA级大作，各类公司都与Xsolla合作，借助其资源进行游戏融资、发行、营销和货币化。基于对视频游戏未来的信念，Xsolla坚定致力于汇聚各种机遇，不断为创作者提供新的资源。Xsolla总部位于加州洛杉矶并在此注册成立，作为商户收单机构运营，已帮助超过1500家游戏开发者触达更多玩家，并在全球范围内拓展业务。凭借更多的盈利途径和成功方式，开发者拥有了享受游戏创作过程所需的一切。

