OPEX® Corporation gaat samenwerking aan met DATAWIN GmbH voor wereldwijde distributie van InoTec-documentscanners

MOORESTOWN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--OPEX® Corporation, een wereldwijde leider op het gebied van Next Generation Automation die innovatieve oplossingen biedt voor document- en postautomatisering, is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met DATAWIN GmbH, een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige documentscanners, waardoor OPEX de InoTec-documentscanners van DATAWIN wereldwijd kan aanbieden.

Deze samenwerking, het eerste wereldwijde distributiepartnerschap van het bedrijf, opent nieuwe internationale markten voor DATAWIN dat is gevestigd in Ergolding bij Landshut, Duitsland. De bestaande land- en regiospecifieke distributieovereenkomsten van DATAWIN blijven van kracht. Voor OPEX betekent de samenwerking een verdere uitbreiding van het portfolio met de toevoeging van desktopdocumentscanners aan het huidige aanbod.

Contacts

Voor OPEX Corporation
Laura Evans
levans@opex.com
+1.856.727.1100 x 5012

Voor DATAWIN GmbH
Martin Schrittenlocher
martin.schrittenlocher-ext@datawin.de
+49 172 8502464

