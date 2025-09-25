AWS i SAP rozszerzają zakres współpracy w celu zwiększenia poziomu suwerenności cyfrowej w Europie

SEATTLE i WALLDORF--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services (AWS), firma należąca do Amazon.com (NASDAQ: AMZN), oraz SAP SE (NYSE: SAP) przedstawiły dzisiaj plany dotyczące udostępnienia funkcji SAP Sovereign Cloud w ramach AWS European Sovereign Cloud, nowej niezależnej chmury dla Europy dzięki inwestycji w wysokości 7,8 mld USD, której ma dokonać Amazon.

Współpraca jest owocem wieloletniego partnerstwa obu firm oraz przyjętego przez SAP kompleksowego nowego podejścia do suwerenności cyfrowej i innowacji w dziedzinie AI. Funkcje SAP Sovereign Cloud stanowią wzmocnione pod względem bezpieczeństwa rozwiązania SAP w chmurze, dostosowane do branżowych standardów obowiązujących w sektorach i obszarach administracji rządowej podlegających regulacji. Współpraca będzie koncentrować się na połączeniu tych funkcji oraz gruntownej wiedzy eksperckiej SAP w dziedzinie rozwiązań dla firm z infrastrukturą i operacyjną wiedzą fachową AWS, aby wyjść naprzeciw ewoluującym potrzebom klientów pod względem suwerenności cyfrowej w całej Europie.

– Ogromnie cieszymy się, że funkcje SAP Sovereign Cloud będą dostępne w ramach AWS European Sovereign Cloud. Dzięki temu przedsiębiorstwa zyskają większy wybór pod względem sposobu spełnienia wymogów związanych z suwerennością i możliwość wykorzystania najlepszych rozwiązań technologicznych w chmurze – powiedział David Brown, wiceprezes ds. zdolności obliczeniowych i uczenia maszynowego w AWS. – SAP i AWS łączy wspólna wizja: pragniemy zagwarantować klientom dostęp do najbardziej zaawansowanych rozwiązań związanych z suwerennością dostępnych na rynku, aby organizacje mogły koncentrować się na innowacjach i napędzaniu wymiernych rezultatów. Cieszymy się z dalszej współpracy z SAP i jej owoców w postaci innowacyjnych możliwości dla organizacji z całej Europy dzięki AWS European Sovereign Cloud.

AWS European Sovereign Cloud, która w pierwszej kolejności ma zadebiutować w Brandenburgii (Niemcy) pod koniec 2025 r., powstała z myślą o zapewnieniu większych możliwości wyboru organizacjom sektora publicznego i klientom z wysoce uregulowanych branż. Oferta ta może pomóc im w sprostaniu unikalnym potrzebom związanym z cyfrową suwerennością, w tym pod względem miejsca przechowywania danych, niezależności operacyjnej oraz odporności. Funkcje SAP Sovereign Cloud są już dostępne w ramach AWS w Australii i Nowej Zelandii (od 2023 r.), Wielkiej Brytanii (od 2024 r.) oraz Kanadzie i Indiach (od 2025 r.), dlatego włączenie funkcji SAP do AWS European Sovereign Cloud stanowi istotny punkt zwrotny dla klientów z całej Europy.

SAP Sovereign Cloud umożliwia organizacjom dokonywanie innowacji z zachowaniem większego bezpieczeństwa, zgodnie z lokalnymi przepisami, oraz zwiększanie skali działalności na własnych zasadach. SAP Sovereign Cloud w ramach rozwiązań AWS European Sovereign Cloud początkowo obejmować będzie platformę SAP Business Technology Platform oraz opracowany przez SAP system ERP w chmurze. Dzięki tym rozwiązaniom klienci zyskają bezpieczne fundamenty pozwalające zarządzać kluczowymi procesami biznesowymi i wrażliwymi danymi przy zachowaniu zgodności z odpowiednimi przepisami.

– Dzięki rozszerzeniu oferty SAP Sovereign Cloud umożliwimy klientom ze wszystkich branż wykorzystanie pełnego potencjału innowacji w chmurze i AI – powiedział Thomas Saueressig, członek rady wykonawczej SAP SE, segment usług na rzecz klienta i realizacji. – Wraz ze wdrożeniem portfolio SAP Sovereign Cloud portfolio w ramach AWS European Sovereign Cloud klienci zyskają dostęp do naszego kompleksowego pakietu suwerennych rozwiązań w chmurze, dodatkowo wzmocnionego dzięki zaufanemu, wieloletniemu partnerstwu z Amazon Web Services.

AWS European Sovereign Cloud będzie rozwiązaniem odrębnym i niezależnym od aktualnych regionów AWS i nie przewiduje żadnych kluczowych zależności od infrastruktury spoza UE. Wykorzystując solidne kontrole techniczne, suwerenne gwarancje i mechanizmy ochrony prawnej, klienci mogą cieszyć się pełnym potencjałem AWS przy zachowaniu wiodącego w branży poziomu bezpieczeństwa, odporności i obszernego portfolio usług dostępnych w aktualnie obsługiwanych regionach.

AWS i SAP wspólnie dokonują innowacji w dziedzinie chmury od ponad 16 lat. Nowy wymiar współpracy opiera się na tej historii, jako sposób na wsparcie klientów w spełnieniu wymogów związanych z cyfrową suwerennością oraz przyspieszenie cyfrowej transformacji ich działalności w Europie.

