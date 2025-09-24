ROYC geht Partnerschaft mit I Squared Capital ein, um Expansion im Bereich Private Wealth voranzutreiben

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, der weltweit führende Platform-as-a-Service-Anbieter für alternative Anlagen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit I Squared Capital bekannt, einem führenden unabhängigen globalen Infrastruktur-Investmentmanager. ROYC wird als Technologiepartner von I Squared in Europa fungieren und die Expansion von I Squared im Bereich Private Wealth unterstützen.

Diese Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Engagement beider Unternehmen wider, mit Hilfe von Spitzentechnologie den Zugang zu privaten Märkten für alle Anleger zu erweitern und das Anlegererlebnis zu verbessern.

„Unsere Mission ist es, die operativen Reibungsverluste zu beseitigen, die in der Vergangenheit Strategien für das breitere Private-Wealth-Segment gebremst haben. Durch die Kombination der umfassenden Strukturierungskompetenz von ROYC mit unserem Cloud-nativen Betriebssystem ermöglichen wir Vermögensverwaltern eine effiziente Skalierung und bieten Anlegern ein nahtloses Erlebnis“, sagte Octavian Popescu, CEO von ROYC.

„ROYC war ein wichtiger Partner bei der Entwicklung unserer neuen Vermögensplattform, die unseren Zugang zu Kapital verbessert. Infrastruktur ist das Herzstück des globalen Wachstums. Angesichts alternder Vermögenswerte und steigender Staatsdefizite weltweit ist die Nachfrage nach privatem Kapital zur Finanzierung hochwertiger Infrastruktur so groß wie nie zuvor. Wir sehen dies als eine attraktive und expandierende Anlageklasse“, sagte Gautam Bhandari, Global Chief Investment Officer und Managing Partner bei I Squared.

Über ROYC

ROYC ist das führende europäische B2B-Finanztechnologieunternehmen, das ein komplettes Betriebssystem für private Märkte anbietet und Private-Equity-Gesellschaften, Banken, Vermögensverwaltern und Multi-Family-Offices den nahtlosen Zugang, die Verteilung und die Verwaltung privater Investitionen in großem Umfang ermöglicht. Angesichts der Expansion privater Märkte benötigen Finanzinstitute skalierbare, technologiebasierte Lösungen, um die Komplexität zu bewältigen, den Fondsbetrieb zu optimieren und ihren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. ROYC kombiniert modernste Technologie für private Märkte mit maßgeschneiderten Fondsstrukturierungs- und Anlagelösungen. Die intuitive, skalierbare Plattform ersetzt manuelle Prozesse durch Automatisierung und Echtzeit-Datenzugriff und transformiert so die Verwaltung privater Marktinvestitionen über den gesamten Fondslebenszyklus hinweg.

Über I Squared Capital

I Squared Capital ist ein weltweit führender Infrastrukturinvestor, der Vermögenswerte in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar verwaltet. Wir bauen und skalieren wichtige Infrastrukturunternehmen, die Millionen von Menschen weltweit mit kritischen Dienstleistungen versorgen. Unser Portfolio umfasst über 90 Unternehmen in 70 Ländern aus Bereichen wie Energie, Versorgungsunternehmen, digitale Infrastruktur, Transport, Umwelt und soziale Infrastruktur. Unser Team mit über 300 Fachleuten hat seinen Hauptsitz in Miami und ist in Büros in Abu Dhabi, London, München, Neu-Delhi, São Paulo, Singapur, Sydney und Taipeh tätig. Erfahren Sie mehr unter www.isquaredcapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.