-

Andersen Global inaugure un cabinet membre en Tanzanie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global poursuit son expansion en Afrique alors qu'iSHARA, cabinet collaborateur depuis 2022, adopte la marque Andersen et devient cabinet membre.

Fondé en 2012, Andersen en Tanzanie, est un cabinet de services professionnels proposant des solutions de conseil de bout en bout à une clientèle locale et internationale. Le cabinet est reconnu pour sa compétence technique et sa vision stratégique dans des domaines comme la conformité fiscale, la restructuration, la due diligence financière et la gestion des risques, la gestion de la paie et la gestion des risques. Grâce à son approche commerciale orientée solution, l'équipe intervient dans des secteurs essentiels comme l'énergie, l'immobilier, la santé, la production industrielle, la banque et la logistique.

« Notre passage à la marque Andersen constitue une nouvelle étape passionnante pour notre cabinet », a déclaré Olive Mosha, directrice générale du bureau. « Nous nous sommes forgés une solide réputation en identifiant les causes profondes de problèmes complexes et en fournissant des solutions sur mesure et de qualité exceptionnelle. Un passage qui nous permet de renforcer notre capacité à servir nos clients avec des ressources plus solides, des perspectives plus larges et les compétences multidisciplinaires qu'exige le marché mondial actuel. »

« Andersen en Tanzanie apporte à notre plateforme africaine en pleine croissance une solide expertise technique et un esprit d'entreprise profondément ancré dans le monde des affaires », a déclaré Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d'Andersen. « Ce passage renforce non seulement nos capacités de conseil fiscal dans la région, mais témoigne également de notre engagement commun à offrir des services intégrés de premier ordre à l'international. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, regroupant des spécialistes du monde entier dans les domaines de la fiscalité, du droit et de l'évaluation. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 20 000 professionnels dans le monde répartis dans ses cabinets membres et ses cabinets collaborateurs assurant sa présence dans plus de 600 sites.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 20,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global renforce sa présence au Pakistan avec Bridge Factor

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a choisi de consolider ses capacités de conseil en transactions en Asie centrale en concluant un accord de collaboration avec le cabinet Bridge Factor, basé au Pakistan. Bridge Factor est un cabinet de conseil financier spécialisé dans la levée de capitaux, les fusions et acquisitions, le financement de projets, les restructurations et les évaluations. Présent depuis plus de vingt ans, le cabinet possède une expertise sectorielle couvrant l’électr...

Andersen Global ouvre un cabinet membre au Botswana, élargissant ainsi sa couverture régionale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global lance son nom au Botswana, avec l'arrivée d'AccPro Accountants, le dernier cabinet membre à rejoindre l'organisation. L'arrivée d'Andersen au Botswana renforce le modèle de services multidisciplinaires de l'organisation en Afrique. Au Botswana, Andersen propose une gamme complète de services, notamment le conseil fiscal, la conformité fiscale, le secrétariat d'entreprise, le service de la paie et les services financiers. Dirigée par Craig Granvill...

Andersen Global inaugure des cabinets membres en Ouzbékistan et renforçe sa présence en Asie centrale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Asie centrale grâce à l'inauguration d'Andersen en Ouzbékistan, et confirme le développement continu des capacités de l'organisation dans la région. Fondé en 2009 sous le nom de Virtus Leo et dirigé par l'associé directeur Alisher Zaynutdinov, le cabinet collabore avec Andersen Global depuis 2021. L'équipe offre des services fiscaux et juridiques dans une large gamme de secteurs, notamment la conformité fiscale des entrepri...
Back to Newsroom