Andersen Global inaugure un cabinet membre en Tanzanie

Fondé en 2012, Andersen en Tanzanie, est un cabinet de services professionnels proposant des solutions de conseil de bout en bout à une clientèle locale et internationale. Le cabinet est reconnu pour sa compétence technique et sa vision stratégique dans des domaines comme la conformité fiscale, la restructuration, la due diligence financière et la gestion des risques, la gestion de la paie et la gestion des risques. Grâce à son approche commerciale orientée solution, l'équipe intervient dans des secteurs essentiels comme l'énergie, l'immobilier, la santé, la production industrielle, la banque et la logistique.

« Notre passage à la marque Andersen constitue une nouvelle étape passionnante pour notre cabinet », a déclaré Olive Mosha, directrice générale du bureau. « Nous nous sommes forgés une solide réputation en identifiant les causes profondes de problèmes complexes et en fournissant des solutions sur mesure et de qualité exceptionnelle. Un passage qui nous permet de renforcer notre capacité à servir nos clients avec des ressources plus solides, des perspectives plus larges et les compétences multidisciplinaires qu'exige le marché mondial actuel. »

« Andersen en Tanzanie apporte à notre plateforme africaine en pleine croissance une solide expertise technique et un esprit d'entreprise profondément ancré dans le monde des affaires », a déclaré Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d'Andersen. « Ce passage renforce non seulement nos capacités de conseil fiscal dans la région, mais témoigne également de notre engagement commun à offrir des services intégrés de premier ordre à l'international. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, regroupant des spécialistes du monde entier dans les domaines de la fiscalité, du droit et de l'évaluation. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 20 000 professionnels dans le monde répartis dans ses cabinets membres et ses cabinets collaborateurs assurant sa présence dans plus de 600 sites.

