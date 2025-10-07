SFI Health™ EMEA annuncia un accordo di licenza esclusivo con Curasense BV per Equazen® nei Paesi Bassi e in Belgio

LUGANO, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--SFI Health™ EMEA, l'headquarter regionale di SFI Health™, leader globale nella salute naturale, e Curasense BV (Curasense), azienda belga specializzata nella distribuzione e nello sviluppo di nutraceutici di alta qualità, sono entusiasti di annunciare di avere stipulato un accordo di licenza commerciale per la linea di integratori alimentari Equazen® nei Paesi Bassi e in Belgio.

L'accordo prevede che Curasense detenga i diritti esclusivi di distribuzione, promozione, commercializzazione e vendita dei prodotti Equazen® nei territori concessi in licenza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.