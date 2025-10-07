-

SFI Health™ EMEA annuncia un accordo di licenza esclusivo con Curasense BV per Equazen® nei Paesi Bassi e in Belgio

- Il partner Curasense commercializzerà in farmacie, nei negozi di articoli sanitari e online i prodotti Equazen® contenenti una combinazione unica di acidi grassi essenziali clinicamente studiati.

LUGANO, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--SFI Health™ EMEA, l'headquarter regionale di SFI Health™, leader globale nella salute naturale, e Curasense BV (Curasense), azienda belga specializzata nella distribuzione e nello sviluppo di nutraceutici di alta qualità, sono entusiasti di annunciare di avere stipulato un accordo di licenza commerciale per la linea di integratori alimentari Equazen® nei Paesi Bassi e in Belgio.

L'accordo prevede che Curasense detenga i diritti esclusivi di distribuzione, promozione, commercializzazione e vendita dei prodotti Equazen® nei territori concessi in licenza.

