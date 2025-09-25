Perma-Pipe International Holdings, Inc. annonce l'attribution de projets à hauteur de 30 millions de dollars et une approbation stratégique de Saudi Aramco

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ : PPIH) annonce aujourd’hui que son unité commerciale saoudienne a reçu une approbation technique et commerciale formelle de Saudi Aramco, la plus grande compagnie pétrolière au monde. Cette approbation élargit considérablement les opportunités commerciales de Perma-Pipe au Royaume, permettant à la société de servir directement le secteur pétrolier et gazier, une étape essentielle dans son plan stratégique à long terme visant à renforcer sa présence et à élargir ses offres de produits au Moyen-Orient.

Jusqu’à présent, l’accès de Perma-Pipe au marché saoudien était principalement concentré dans le chauffage et le refroidissement urbains (DHC). Grâce à cette nouvelle approbation, la société a désormais toutes les cartes en main pour participer au marché saoudien du revêtement des conduites, le premier marché au Moyen-Orient et l’un des plus importants au monde.

Cette étape renforce l’engagement de Perma-Pipe à soutenir les ambitions du Royaume en matière d’infrastructures et d’énergie, tout en s’alignant sur la vision de la société d’une croissance durable sur les marchés internationaux à fort potentiel.

La société a également indiqué que ses activités mondiales ont récemment obtenu 30 millions de dollars supplémentaires en nouveaux projets, ce qui s’ajoute à son carnet de commandes croissant et confirme la demande croissante de systèmes de revêtement et de confinement de tuyaux d’ingénierie de Perma-Pipe.

Adham Sharkawi, vice-président principal, MENA, déclare : « L’obtention de l’approbation de Saudi Aramco était un objectif clé du plan de croissance stratégique de notre société et constitue une avancée majeure pour nos opérations dans le Royaume. Elle nous permet de soutenir directement l’une des plus grandes entreprises énergétiques au monde au moyen de solutions innovantes qui répondent aux normes industrielles les plus élevées, tout en nous positionnant en vue d’une croissance accrue en Arabie saoudite ».

Saleh Sagr, président et CEO de Perma-Pipe International Holdings, ajoute : « L'obtention de l’approbation de Saudi Aramco est un nouvel exemple de l’exécution réussie de notre plan d’entreprise, y compris l’expansion géographique, commerciale et des produits, qui a entraîné une augmentation rapide du carnet de commandes et une croissance rentable. Cette réalisation historique pour Perma-Pipe souligne la force de nos capacités techniques et notre engagement envers le Royaume. Combinés aux 30 millions de dollars de projets attribués au troisième trimestre dans l'ensemble de nos opérations mondiales, ces résultats sont le résultat direct de décisions délibérées, d'une planification réfléchie, d'un travail d'équipe exceptionnel et d'une vision claire de la croissance et de l'impact. Chaque réalisation mise en évidence dans la présente mise à jour souligne notre engagement continu à produire des résultats au moyen de stratégies intelligentes et tournées vers l’avenir ».

Perma-Pipe opère au Moyen-Orient depuis des décennies et la société continue d’investir dans des capacités locales pour soutenir les objectifs Vision 2030 du Royaume et son infrastructure énergétique en pleine croissance, ainsi que dans d’autres régions de la région.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq : PPIH) est un chef de file mondial des systèmes de conduites pré-isolées et de détection de fuites pour le pétrole et le gaz, le chauffage et le refroidissement urbains et d'autres applications. La société s'appuie sur son expertise approfondie en ingénierie et en fabrication pour développer des solutions de tuyauterie qui relèvent des défis complexes et garantissent le transport sûr et efficace de nombreux types de liquides. Au total, Perma-Pipe est présent sur quatorze sites dans six pays.

Déclarations prospectives

