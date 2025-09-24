AWS et SAP étendent leur collaboration visant à promouvoir la souveraineté numérique en Europe

SEATTLE et WALLDORF--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services (AWS), une société d’Amazon.com (NASDAQ : AMZN), et SAP SE (NYSE : SAP) ont dévoilé aujourd’hui leur projet de déploiement des fonctionnalités de SAP Sovereign Cloud sur AWS European Sovereign Cloud, un nouveau cloud indépendant pour l’Europe, soutenu par un investissement prévu de 7,8 milliards d’euros d’Amazon.

Cette collaboration s’appuie sur le partenariat de longue date entre les deux entreprises et sur la nouvelle approche globale de SAP en matière de souveraineté numérique et d’innovation en matière d’IA. Les fonctionnalités de SAP Sovereign Cloud sont des solutions cloud SAP à sécurité renforcée, conformes aux normes du secteur pour les secteurs réglementés et les gouvernements. Cette collaboration vise à combiner ces fonctionnalités et la solide expertise de SAP en entreprise avec l’infrastructure et l’expertise opérationnelle d’AWS afin de répondre aux besoins évolutifs de nos clients en matière de souveraineté numérique en Europe.

« Nous sommes ravis que les fonctionnalités SAP Sovereign Cloud soient disponibles sur l’AWS European Sovereign Cloud. Cela offrira aux organisations un plus grand choix pour répondre à leurs exigences de souveraineté tout en tirant parti des meilleures technologies cloud », déclare David Brown, vice-président du calcul et de l’apprentissage automatique chez AWS. « SAP et AWS partagent une vision commune : nous souhaitons garantir à nos clients l’accès à des solutions de souveraineté parmi les plus avancées du marché, afin que les organisations puissent se concentrer sur l’innovation et l’obtention de résultats concrets. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec SAP et de découvrir comment les organisations européennes innoveront grâce à l’AWS European Sovereign Cloud. »

L’AWS European Sovereign Cloud, dont la première région AWS sera lancée d’ici fin 2025 à Brandebourg, en Allemagne, est conçu pour offrir davantage de choix aux organisations du secteur public et aux clients des secteurs hautement réglementés. Cette offre peut aider ces organisations à répondre à leurs besoins spécifiques en matière de souveraineté numérique, notamment en termes de résidence des données, d’autonomie opérationnelle et de résilience. Les fonctionnalités SAP Sovereign Cloud sont déjà disponibles sur AWS en Australie et en Nouvelle-Zélande (depuis 2023), au Royaume-Uni (depuis 2024), au Canada et en Inde (depuis 2025), et l’ajout des fonctionnalités SAP à l’AWS European Sovereign Cloud constitue une étape importante pour les clients à travers l’Europe.

Le SAP Sovereign Cloud permet aux organisations d’innover de manière plus sécurisée, de se conformer aux lois locales et d’évoluer selon leurs propres conditions. Les solutions SAP Sovereign Cloud sur AWS European Sovereign Cloud comprendront dans un premier temps SAP Business Technology Platform et SAP Cloud ERP. Ces solutions fourniront aux clients une base sécurisée pour la gestion des processus métier critiques et des données sensibles, tout en garantissant la conformité aux réglementations applicables.

« Grâce à l’élargissement de notre offre SAP Sovereign Cloud, nous permettons aux clients de tous les secteurs d’activité de tirer pleinement parti de l’innovation dans le domaine du cloud et de l’IA », déclare Thomas Saueressig, membre du comité exécutif de SAP SE, chargé des services à la clientèle et de la livraison. « En déployant le portefeuille SAP Sovereign Cloud sur l’AWS European Sovereign Cloud, les clients ont accès à notre suite complète de solutions de cloud souverain, renforcée par notre partenariat de longue date et de confiance avec Amazon Web Services. »

L’AWS European Sovereign Cloud sera distinct et indépendant des régions existantes d’AWS et ne dépendra pas de manière critique d’infrastructures non européennes. Grâce à des contrôles techniques rigoureux, des garanties souveraines et des protections juridiques, les clients peuvent bénéficier de toute la capacité d’AWS avec la même sécurité, la même résilience et le même portefeuille de services étendu que dans les régions existantes.

AWS et SAP innovent ensemble dans le domaine du cloud depuis plus de 16 ans. Cette nouvelle collaboration s’appuie sur cette histoire pour répondre aux exigences des clients en matière de souveraineté numérique et accélérer leur transformation numérique en Europe.

À propos d'Amazon Web Services

Depuis 2006, Amazon Web Services est le nuage le plus complet et le plus largement adopté au monde. AWS n’a cessé d’étendre ses services pour prendre en charge pratiquement toutes les charges de travail de cloud et propose désormais plus de 240 services complets de calcul, stockage, bases de données, mise en réseau, analyse, apprentissage automatique et intelligence artificielle (IA), Internet des objets (IoT), mobile, sécurité, hybride, médias, développement, déploiement et gestion d’applications à partir de 120 zones de disponibilité dans 38 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 10 zones de disponibilité supplémentaires et trois régions AWS supplémentaires au Chili, en Arabie Saoudite et dans le nuage souverain européen d’AWS. Des millions de clients, y compris les startups à la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, devenir plus agiles et réduire les coûts. Pour plus de renseignement sur AWS, veuillez consulter aws.amazon.com.

À propos d'Amazon

Amazon est guidé par quatre principes : l’obsession du client plutôt que la focalisation sur la concurrence, la passion de l’invention, l’engagement envers l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s’efforce d’être l’entreprise la plus centrée sur le client au monde, le meilleur employeur au monde et le lieu de travail le plus sûr au monde. Avis clients, achats en 1 clic, recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge font partie des solutions lancées par Amazon. Pour plus d’informations, rendez-vous sur amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

À propos de SAP

En tant que leader mondial des applications d’entreprise et de l’IA commerciale, SAP (NYSE : SAP) se situe au carrefour des affaires et de la technologie. Depuis plus de 50 ans, les organisations font confiance à SAP pour donner le meilleur d’elles-mêmes en unifiant les opérations critiques pour l’entreprise, notamment les finances, les achats, les ressources humaines, la chaîne d’approvisionnement et l’expérience client. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.sap.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.