OPEX® Corporation與DATAWIN GmbH達成合作，在全球經銷InoTec文件掃描器

紐澤西州莫爾斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- OPEX® Corporation是提供文件與郵件自動化創新解決方案的下一代自動化領域的全球領導者，該公司已與首屈一指的頂級文件掃描器製造商DATAWIN GmbH簽署合作協議，使OPEX能夠在全球提供DATAWIN的InoTec文件掃描器。

對於總部位於德國蘭茨胡特附近埃爾戈爾丁的DATAWIN而言，此次聯盟開啟了新的國際市場，代表該公司首次建立全球經銷合作夥伴關係。DATAWIN針對特定國家和地區的現有經銷協議將繼續有效。對OPEX而言，此次合作透過將桌面文件掃描器納入現有產品範圍，進一步擴充了其產品組合。

DATAWIN GmbH執行長兼合夥人Johannes Boerboom表示：「我們欣然與OPEX建立合作。透過其全球經銷網路，OPEX為我們打開了此前無法觸及的市場。同時，OPEX密切的內部服務網路可確保為全球InoTec裝置安裝提供世界一流的支援。這使與OPEX的合作成為我們國際化策略的基石。我們堅信，本公司打造的是全球最優秀的桌面文件掃描器，並希望將它們部署到全球各地。OPEX的自動化解決方案為此提供了絕佳環境。」

OPEX Corporation的先進文件與郵件自動化解決方案服務於廣泛的產業，包括服務機構、銀行與金融、保險、法律、政府、非營利組織等。該公司的文件成像與掃描產品組合包括旗艦Gemini® 和Falcon+® 系列，具備變革性的一鍵式文件掃描、靈活成像功能和無與倫比的效率。

OPEX總裁兼執行長David Stevens表示：「OPEX的使命始終是設計獨特的自動化解決方案，協助客戶解決最複雜的業務挑戰。在與DATAWIN的合作中，我們找到了一家與我們擁有相同核心價值觀的公司。與OPEX一樣，DATAWIN是一家私人企業，深度致力於長期客戶關係，並自主設計和製造掃描器，以確保最高水準的品質和可靠性。透過將InoTec桌面掃描器與我們成熟的Gemini和Falcon掃描器搭配提供，我們能夠交付市場上最靈活、最可靠的掃描解決方案組合。」

關於OPEX

OPEX® Corporation 是下一代自動化領域的全球領導者，為倉庫、文件和郵件自動化提供創新、獨特的解決方案。公司總部位於紐澤西州莫爾斯敦，在紐澤西州彭索金、德州普萊諾、法國、德國、瑞士、英國和澳洲設有分支機搆。OPEX擁有近1600名員工，他們不斷重新構想並提供客製化且可擴充的技術解決方案，以解決當下及未來的業務挑戰。2025年是該公司在Stevens家族數代人擁有和領導下成立50周年。

關於DATAWIN

DATAWIN GmbH總部位於德國蘭茨胡特附近的埃爾戈爾丁，旗下擁有三個獨立的掃描器和成像品牌：DATAWIN、InoTec SCAMAX® 和BAPIS。DATAWIN品牌開發、設計和製造客製化大容量OMR掃描器及相關元件。InoTec SCAMAX®品牌總部位於黑森州沃爾弗斯海姆，透過其高度可靠的InoTec SCAMAX®文件掃描器和分揀機，為全球客戶最佳化擷取流程，協助其實現卓越的智慧文件處理(IDP)。BAPIS品牌為產業和研究客戶提供成像與數位控制領域經過應用最佳化的解決方案和顧問服務，包括硬體、軟體和韌體的開發、設計、生產與改進。DATAWIN GmbH的產品被廣泛應用於全球各行各業——在需要快速可靠地將大量紙質資訊數位化、處理和分揀的場景中均有跨足。典型應用包括文件歸檔、入站郵件和收據擷取、選舉以及文件工作流程。DATAWIN GmbH已通過歐洲ISO 9001:2015品質標準認證，隸屬於德國首屈一指的IT服務提供者DATAGROUP旗下的企業集團。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。