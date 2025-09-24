Northleaf versterkt haar aanwezigheid in particulier krediet in Nederland met een investering in de Jong & Laan

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Northleaf Capital Partners (“Northleaf”), een internationaal bedrijf gespecialiseerd in investeringen in particuliere markten, maakte vandaag bekend dat fondsen beheerd door het bedrijf een gewaarborgde kredietlijn hebben verstrekt aan de Jong & Laan (‘’dJ&L’’ of “het Bedrijf”), een van de toonaangevende A&A-bedrijven ("Audit & Accounting”) in Nederland. De investering van Northleaf zal de versnelde uitbouw ondersteunen van dJ&L, een portfoliobedrijf van Waterland Private Equity Investments B.V., en het Bedrijf helpen om haar groei verder te zetten, zowel organisch als via strategische overnames. Er werden geen financiële voorwaarden voor de transactie bekendgemaakt.

“Deze financiering vertegenwoordigt de verdergezette uitbreiding van onze activiteiten in particulier krediet in Nederland en ons partnerschap met Waterland Private Equity Investments, nu we dJ&L steunen om hun groeistrategie uit te voeren,” verklaart Alex Jackson, algemeen directeur van Northleaf. “Voor Northleaf bewijst deze transactie ons vermogen om te voldoen aan de toenemende vraag naar flexibele oplossingen voor particulier krediet in de gemeenschap van financiële services in Europa, terwijl we onze investeerders de kans bieden om consistente, sterke, voor risico gecorrigeerde rendementen te verdienen.”

Het bedrijf dJ&L, gevestigd in Vroomshoop, Nederland, is uitgegroeid tot een van de top 10 A&A-bedrijven in Noordwest-Europa. Naast accounting, auditing en verzekeringsdiensten, verschaft het Bedrijf haar meer dan 10.000 klanten – grotendeels kleine tot middelgrote ondernemingen gespreid in een ruime verscheidenheid van sectoren – kwaliteitsvol, gespecialiseerd advies op het vlak van bedrijfsfinanciën, HR, IT, loonadminstratie en belastingadvies.

“We zijn opgetogen om Northleaf te verwelkomen als een partner met toegevoegde waarde die onze plannen voor groei op lange termijn begrijpt nu we onze diensten verder optimaliseren en nieuwe groeikansen ontsluiten die de evoluerende behoeften van onze klanten ondersteunen," aldus Jurgen van Breukelen, CEO van de Jong & Laan.

Over Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in investeringen in particuliere markten met meer dan US$29 miljard aan particulier vermogen, particulier krediet en infrastructuurverbintenissen die op vandaag zijn opgehaald uit openbare, bedrijfs- en multi-werknemerpensioenplannen, schenkingen, stichtingen, financiële instellingen en family offices. Het 275-koppige team van Northleaf bevindt zich in Toronto, Chicago, Londen, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montreal, New York, Seoel en Tokio. Northleaf zoekt, evalueert en beheert investeringen in particuliere markten, met specifieke aandacht voor bedrijven en activa uit het middensegment. Meer informatie: www.northleafcapital.com.

Dit document is enkel bedoeld ter informatie en vormt geen algemene aansporing, aanbieding of uitnodiging voor een van de fondsen beheerd door Northleaf in de Verenigde Staten of in een ander rechtsgebied en werd niet voorbereid met het oog op een dergelijke aanbieding.

