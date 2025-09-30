SFI Health™ EMEA anuncia un acuerdo de licencia exclusiva con Curasense BV parra Equazen® para los Países Bajos y Bélgica
- El socio Curasense comercializará los productos Equazen® que contiene una combinación de ácidos grasos esenciales clínicamente investigada en farmacias, tiendas de salud y farmacias online.
LUGANO, Suiza--(BUSINESS WIRE)--SFI Health™ EMEA, entidad regional de SFI Health™, líder mundial en salud natural, y Curasense BV (Curasense), empresa belga especializada en la distribución y el desarrollo de nutracéuticos y productos para la salud de alta calidad, se complacen en anunciar que acaban de firmar un acuerdo de licencia exclusiva para comercializar los complementos alimenticios Equazen® en los Países Bajos y Bélgica.
De acuerdo con los términos del acuerdo, Curasense tendrá los derechos exclusivos de distribución, promoción, comercialización y venta de los productos Equazen® en los territorios recogidos en la licencia.
