-

SFI Health™ EMEA anuncia un acuerdo de licencia exclusiva con Curasense BV parra Equazen® para los Países Bajos y Bélgica

- El socio Curasense comercializará los productos Equazen® que contiene una combinación de ácidos grasos esenciales clínicamente investigada en farmacias, tiendas de salud y farmacias online.

original Partner Curasense will market Equazen® products featuring a clinically researched combination of essential fatty acids.

Partner Curasense will market Equazen® products featuring a clinically researched combination of essential fatty acids.

LUGANO, Suiza--(BUSINESS WIRE)--SFI Health™ EMEA, entidad regional de SFI Health™, líder mundial en salud natural, y Curasense BV (Curasense), empresa belga especializada en la distribución y el desarrollo de nutracéuticos y productos para la salud de alta calidad, se complacen en anunciar que acaban de firmar un acuerdo de licencia exclusiva para comercializar los complementos alimenticios Equazen® en los Países Bajos y Bélgica.

De acuerdo con los términos del acuerdo, Curasense tendrá los derechos exclusivos de distribución, promoción, comercialización y venta de los productos Equazen® en los territorios recogidos en la licencia.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para más información
Contacto de SFI Health™ EMEA
Elisabetta Bianchi
Correo electrónico: elisabetta.bianchi@sfihealth.com

Contacto de Curasense BV
Jelle D’Helft
Correo electrónico: jelle@curasense.be

Industry:

SFI Health

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)FrenchDutch (Summary)

Contacts

Para más información
Contacto de SFI Health™ EMEA
Elisabetta Bianchi
Correo electrónico: elisabetta.bianchi@sfihealth.com

Contacto de Curasense BV
Jelle D’Helft
Correo electrónico: jelle@curasense.be

More News From SFI Health

Resumen: SFI Health™ celebra la neurodiversidad con iniciativas globales inclusivas en el entorno laboral

LUGANO, Suiza--(BUSINESS WIRE)--SFI Health™ se congratula de presentar iniciativas globales integrales para celebrar y apoyar la neurodiversidad dentro de su plantilla. Como empresa global que opera en varios husos horarias y culturas, SFI Health™ reconoce que adoptar diversas formas de pensar es fundamental para poder impulsar la innovación, mejorar el bienestar de los empleados y ofrecer un valor añadido a los clientes de todo el mundo. Concretamente, la edición 2025 de estas iniciativas gira...

Resumen: Equazen® refuerza su compromiso con una calidad sin concesiones y la sostenibilidad en los suplementos de omegas

LUGANO, Suiza--(BUSINESS WIRE)--SFI Health™ EMEA, entidad regional de SFI Health™, líder mundial en salud natural, destaca hoy su continuo compromiso de ofrecer los estándares de calidad más elevados para Equazen®, marca internacional de complementos alimenticios con base científica de la compañía diseñada para nutrir, mejorar y apoyar el potencial del cerebro. En SFI Health™, la calidad es más que un requisito: es una misión. La empresa ha hecho suyo el compromiso de mejorar el bienestar de la...

Resumen: Impulsar la industria local: SFI Health™ EMEA se compromete con operaciones de empaque en Sudáfrica

LUGANO, Suiza--(BUSINESS WIRE)--SFI Health™ EMEA, la entidad regional de SFI Health™, líder mundial en el sector de la salud natural, tiene el agrado de anunciar que el empaque de los productos de su marca en Sudáfrica se administrará completamente a nivel local, aprovechando el talento y las instalaciones sudafricanas. La compañía es reconocida por sus productos clínicamente investigados en las áreas de microbioma, cognición y bienestar. Esta iniciativa mejora la capacidad de SFI Health de Sud...
Back to Newsroom