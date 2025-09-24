AWS en SAP breiden hun samenwerking uit om digitale onafhankelijkheid in heel Europa te bevorderen

SEATTLE & WALLDORF--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services (AWS), een bedrijf van Amazon.com (NASDAQ: AMZN), en SAP SE (NYSE: SAP) onthulden vandaag plannen om SAP Sovereign Cloud-capaciteiten beschikbaar te maken op de AWS European Sovereign Cloud, een nieuwe, onafhankelijke cloud voor Europa gesteund door een geplande investering van €7,8 miljard van Amazon.

Deze samenwerking bouwt verder op het langlopende partnerschap tussen deze bedrijven en op SAP’s omvattende nieuwe benadering van digitale onafhankelijkheid en AI-innovatie. SAP Sovereign Cloud-capaciteiten zijn voor beveiliging geharde cloudoplossingen van SAP, afgestemd op de sectorstandaarden voor gereglementeerde sectoren en overheden. De samenwerking zal zich toespitsen op het eenmaken van deze capaciteiten en SAP's grondige bedrijfsexpertise met AWS-infrastructuur en operationele expertise om te voldoen aan de evoluerende behoeften van klanten op het vlak van digitale onafhankelijkheid in heel Europa.

“We zijn enthousiast dat SAP Sovereign Cloud-capaciteiten op de AWS European Sovereign Cloud beschikbaar zullen zijn. Hierdoor zullen organisaties meer keuze hebben voor de manier waarop zij kunnen voldoen aan hun onafhankelijkheidsvereisten terwijl cloud-technologieën van topkwaliteit worden aangewend,” verklaart David Brown, vicevoorzitter Compute & Machine Learning van AWS. “SAP en AWS delen een gemeenschappelijke visie: we willen verzekeren dat onze klanten toegang hebben tot een aantal van de meest geavanceerde beschikbare oplossingen voor onafhankelijkheid, zodat organisaties hun aandacht kunnen richten op innovatie en tastbare resultaten kunnen verwezenlijken. We kijken dan ook uit naar onze verdergezette samenwerking met SAP en verlangen om te zien op welke manieren organisaties in Europa zullen innoveren met de AWS European Sovereign Cloud.”

De AWS European Sovereign Cloud, die naar verwacht haar eerste AWS-regio in Brandenburg, Duitsland tegen eind 2025 zal lanceren, is ontworpen om organisaties uit de publieke sector en klanten in sectoren onderworpen aan strikte reglementeringen meer keuze te verschaffen. Het aanbod kan deze organisaties helpen om te voldoen aan hun unieke behoeften op gebied van digitale onafhankelijkheid, met inbegrip van gegevensresidentie, operationele autonomie en vereisten qua veerkracht. De SAP Sovereign Cloud-capaciteiten zijn al beschikbaar op AWS in Australië en Nieuw-Zeeland (sinds 2023), de UK (sinds 2024), Canada en India (sinds 2025), en de toevoeging van SAP’s capaciteiten aan de AWS European Sovereign Cloud is een belangrijke mijlpaal voor klanten in heel Europa.

SAP Sovereign Cloud stelt organisaties in staat om veiliger te innoveren, om aan de plaatselijke wetten te voldoen en op hun eigen voorwaarden op schaal te komen. SAP Sovereign Cloud op AWS European Sovereign Cloud-oplossingen zal initieel SAP Business Technology Platform en SAP Cloud ERP omvatten. Deze oplossingen zullen klanten een veilige grondslag verschaffen om kritieke bedrijfsprocessen en gevoelige gegevens te beheren, terwijl het naleving met de relevante regelgevingen ondersteunt.

“Met onze uitgebreide SAP Sovereign Cloud-aanbiedingen stellen we klanten in alle sectoren in staat om de volle kracht van cloudinnovatie en AI te benutten,” aldus Thomas Saueressig, lid van de Executive Board van SAP SE, Customer Services & Delivery. “Door de SAP Sovereign Cloud-portfolio te integreren op de AWS European Sovereign Cloud, krijgen klanten toegang tot ons volledige pakket onafhankelijke cloudoplossingen, verder versterkt door ons vertrouwde, langlopende partnerschap met Amazon Web Services.”

De AWS European Sovereign Cloud zal volledig apart zijn, onafhankelijk van de bestaande regio's van AWS, en zal geen kritieke afhankelijkheden van niet-EU infrastructuur hebben. gesteund door sterke technische controles, onafhankelijke verzekeringen en juridische beschermingen, kunnen klanten voordeel halen uit de volledige capaciteit van AWS met dezelfde, sectorleidende beveiliging, veerkracht en expansieve serviceportfolio die in bestaande regio's beschikbaar zijn.

AWS en SAP hebben al meer dan 16 jaar samen in de cloud geïnnoveerd. Deze nieuwe samenwerking zet deze geschiedenis verder om de vereisten van klanten inzake digitale onafhankelijkheid te steunen en hun digitale transformatie in Europa te versnellen.

Over Amazon Web Services

Sinds 2006 is Amazon Web Services de meest uitgebreide en alom toegepaste cloud ter wereld. AWS heeft haar services voortdurend uitgebreid om virtueel elke workload te ondersteunen en telt nu meer dan 240 volledig uitgeruste services voor berekening, opslag, databases, netwerken, analyse, machine learning en artificiële intelligentie (AI), het Internet of Things (IoT), mobiele toepassingen, beveiliging, hybride, media- en applicatieontwikkeling, -integratie en -beheer van 120 Availability Zones binnen 38 geografische regio's, met aangekondigde plannen voor 10 bijkomende Availability Zones en drie extra AWS-regio's in Chili, het Koninkrijk Saoedi-Arabië en de AWS European Sovereign Cloud. Miljoenen klanten — waaronder ook de snelst groeiende startups, grootste ondernemingen en toonaangevende overheidsagentschappen — vertrouwen op AWS om hun infrastructuur aan te sturen, soepeler te worden en de kosten te drukken. Voor meer informatie over AWS gaat u naar aws.amazon.com.

Over Amazon

Amazon berust op vier principes: een obsessie voor de klant in plaats van op concurrenten te focussen, passie voor uitvinding, inzet voor operationele uitmuntendheid en een denkstrategie op lange termijn. Amazon streeft ernaar om het meest klantgerichte bedrijf ter wereld, de beste werkgever ter wereld en de veiligste werkplaats ter wereld te zijn. Klantenreviews, 1-Click shopping, gepersonaliseerde aanbevelingen, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-technologie, Amazon Studio's en The Climate Pledge zijn een bloemlezing uit de pioniersrealisaties van Amazon. Voor meer informatie gaat u naar amazon.com/about en volg @AmazonNews.

Over SAP

Als wereldleider in bedrijfsapplicaties en bedrijfs-AI, staat SAP (NYSE: SAP) op het kruispunt van zakendoen en technologie. Al meer dan 50 jaar vertrouwen organisaties op SAP om het beste van zichzelf naar buiten te brengen door bedrijfskritieke activiteiten te bundelen, gaande van financiën, inkoop, HR, toeleveringsketen en klantenervaring. Voor meer informatie gaat u naar www.sap.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.