SLB krijgt groot contract voor voltooiing van ultradiepwaterproject voor de kust van Brazilië

  • Inclusief voltooiingstechnologieën en -diensten voor maximaal 35 ultradiepwaterputten
  • Elektrische voltooiingen maken voorspellende realtime informatie mogelijk voor optimale productie
As part of its project scope, SLB will deploy advanced electric completions technologies and digital solutions that deliver precise, real-time production intelligence and improved reservoir management to optimally produce these valuable and hard-to-access resources.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde technologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft vandaag een groot contract aangekondigd van Petrobras (NYSE: PBR) voor de levering van diensten en technologie voor maximaal 35 ultradiepwaterputten in het strategisch belangrijke Santos Basin.

De putten, die deel uitmaken van de tweede ontwikkeling van de Atapu- en Sépia-velden, richten zich op enorme olie- en gasvoorraden onder dikke zoutlagen, tot wel 2.000 meter onder het zeeoppervlak.

Als onderdeel van het project zal SLB geavanceerde elektrische voltooiingstechnologieën en digitale oplossingen inzetten die nauwkeurige realtime productie-informatie en verbeterd reservoirbeheer leveren om deze waardevolle en moeilijk toegankelijke bronnen optimaal te produceren.

Release Versions
