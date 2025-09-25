SLB krijgt groot contract voor voltooiing van ultradiepwaterproject voor de kust van Brazilië

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde technologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft vandaag een groot contract aangekondigd van Petrobras (NYSE: PBR) voor de levering van diensten en technologie voor maximaal 35 ultradiepwaterputten in het strategisch belangrijke Santos Basin.

De putten, die deel uitmaken van de tweede ontwikkeling van de Atapu- en Sépia-velden, richten zich op enorme olie- en gasvoorraden onder dikke zoutlagen, tot wel 2.000 meter onder het zeeoppervlak.

Als onderdeel van het project zal SLB geavanceerde elektrische voltooiingstechnologieën en digitale oplossingen inzetten die nauwkeurige realtime productie-informatie en verbeterd reservoirbeheer leveren om deze waardevolle en moeilijk toegankelijke bronnen optimaal te produceren.

