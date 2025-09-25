SLB si aggiudica un importante contratto per un progetto in acque ultra profonde al largo del Brasile

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società tecnologica globale SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato un importante contratto aggiudicato da Petrobras (NYSE: PBR) per la fornitura di servizi e tecnologia a un massimo di 35 pozzi in acque ultra profonde nel Santos Basin, località di importanza strategica.

I pozzi, che fanno parte del secondo sviluppo dei campi Atapu e Sépia, sono mirati a enormi giacimenti di petrolio e di gas sottostanti spessi strati di sale, situati fino a 2.000 metri sotto la superficie dell'oceano.

Nell'ambito del suo progetto, SLB fornirà tecnologie di completamento elettrico all'avanguardia e soluzioni digitali che offrono intelligence di produzione precisa, in tempo reale e una gestione potenziata del giacimento per la produzione ottimale di queste preziose risorse di difficile accesso.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.