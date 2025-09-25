SLB si aggiudica un importante contratto per un progetto in acque ultra profonde al largo del Brasile
SLB si aggiudica un importante contratto per un progetto in acque ultra profonde al largo del Brasile
- Comprende tecnologie e servizi di completamento per un massimo di 35 pozzi in acque ultra profonde
- I completamenti elettrici consentiranno intelligenza predittiva, in tempo reale per una produzione ottimale
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società tecnologica globale SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato un importante contratto aggiudicato da Petrobras (NYSE: PBR) per la fornitura di servizi e tecnologia a un massimo di 35 pozzi in acque ultra profonde nel Santos Basin, località di importanza strategica.
I pozzi, che fanno parte del secondo sviluppo dei campi Atapu e Sépia, sono mirati a enormi giacimenti di petrolio e di gas sottostanti spessi strati di sale, situati fino a 2.000 metri sotto la superficie dell'oceano.
Nell'ambito del suo progetto, SLB fornirà tecnologie di completamento elettrico all'avanguardia e soluzioni digitali che offrono intelligence di produzione precisa, in tempo reale e una gestione potenziata del giacimento per la produzione ottimale di queste preziose risorse di difficile accesso.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Media:
Josh Byerly – SVP, Comunicazioni globali
Moira Duff – Direttore, Comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com
Investitori:
James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore, Relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com