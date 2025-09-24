Perma-Pipe International Holdings, Inc. annuncia l'aggiudicazione di contratti per un valore di 30 milioni di dollari e il raggiungimento dell'approvazione strategica di Saudi Aramco

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) ha annunciato oggi che la sua business unit in Arabia Saudita ha ottenuto l'approvazione formale tecnica e commerciale da parte di Saudi Aramco, la più grande compagnia petrolifera al mondo. Questa approvazione amplia notevolmente le opportunità commerciali per Perma-Pipe all'interno del Regno, consentendo all'azienda di rivolgersi direttamente al settore di petrolio e gas, un passo fondamentale in direzione del suo piano strategico sul lungo termine volto a rafforzare la sua presenza e ampliare le offerte di prodotti in Medio Oriente.

Finora, l'accesso di Perma-Pipe al mercato saudita si era concentrato principalmente nell'ambito di teleriscaldamento e teleraffreddamento (DHC).

