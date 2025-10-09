SFI Health™ EMEA hat eine exklusive Lizenzvereinbarung mit Curasense BV für Equazen® in den Niederlanden und Belgien

LUGANO, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--SFI Health™ EMEA, die regionale Niederlassung von SFI Health™, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der natürlichen Gesundheitspflege, und Curasense BV (Curasense), ein belgisches Unternehmen, welche sich auf den Vertrieb und die Entwicklung hochwertiger Nutrazeutika und Gesundheitsprodukte spezialisiert haben, freuen sich, bekannt zu geben, dass sie eine exklusive Lizenzvereinbarung für Equazen®-Nahrungsergänzungsmittel in den Niederlanden und Belgien geschlossen haben.

Gemäß den Vertragsbedingungen erhält Curasense die exklusiven Rechte für den Vertrieb, die Werbung, die Vermarktung und den Verkauf von Equazen®-Produkten in den lizenzierten Gebieten. Curasense wird seine Geschäftstätigkeit nach einer Übergangsphase vom bisherigen Lizenznehmer von SFI Health™ aufnehmen.

In Belgien und den Niederlanden gibt es zusammen über 6.500 Apotheken sowie eine starke Präsenz von Reformhäusern – von 800 unabhängigen Geschäften in Belgien bis zu 2.000 Filialen in den Niederlanden. Mit gut etablierten Apotheken- und Einzelhandelsnetzwerken sowie einer wachsenden Online-Nachfrage verschafft die Vereinbarung der Marke eine starke Sichtbarkeit und Reichweite in beiden Märkten.

Matthew Brabazon, Geschäftsführer von SFI Health™ EMEA, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Curasense, einem Unternehmen mit umfassender Erfahrung im Gesundheitswesen und einem ausgezeichneten Ruf bei Fachleuten und Verbrauchern. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Marke Equazen® , da wir das Know-how von Curasense BV bei der Markteinführung fortschrittlicher, wissenschaftlich fundierter Gesundheitslösungen auf natürlicher Basis nutzen können. Gemeinsam sind wir bestrebt, den Vertrieb und Marktanteil von Equazen® auszubauen und es als Referenzpunkt für kognitives Wohlbefinden zu etablieren.“

Mr. Jelle D’Helft, CEO von Curasense, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, unsere strategische Partnerschaft mit SFI Health™ EMEA für die Marke Equazen® in den Niederlanden und Belgien zu formalisieren. Für Curasense ist diese Vereinbarung eine natürliche Erweiterung unserer Mission, evidenzbasierte Gesundheitslösungen anzubieten, die eine echte Wirkung erzielen. Die wissenschaftlich unterstützten Formulierungen von Equazen® stehen in engem Einklang mit unserer Vision und spiegeln unser Bestreben wider, eine Brücke zwischen konventioneller und komplementärer Medizin zu schlagen. Diese Zusammenarbeit wird den Zugang zu innovativen, wissenschaftlich fundierten Produkten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene beschleunigen und gleichzeitig neue Maßstäbe in der Nutrazeutika-Branche setzen.“

Der Bereich der Nahrungsergänzungsmittel für die Gehirngesundheit entwickelt sich zu einem der dynamischsten Segmente innerhalb des globalen Marktes für Nahrungsergänzungsmittel. In Europa wird von 2023 bis 2030 ein Wachstum von 12,5 % erwartet, unterstützt durch das zunehmende Interesse der Verbraucher an der Aufrechterhaltung einer normalen kognitiven Funktion und psychischen Gesundheit.

Equazen® ist derzeit in mehreren EMEA-Märkten vertreten, darunter Spanien, Portugal, Großbritannien, die Schweiz, Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, die nordischen Länder und das Baltikum. SFI Health™ strebt eine Ausweitung seiner Reichweite auf neue Märkte an, um sein volles Umsatzpotenzial auszuschöpfen und von der wachsenden Dynamik im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel für das Gehirn zu profitieren.

Über SFI Health™

SFI Health™ ist ein weltweiter Marktführer im Bereich der natürlichen Gesundheitspflege, der sich auf die Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von klinisch erforschten Produkten für die Bereiche Mikrobiom, Kognition und Wohlbefinden spezialisiert hat.

Geleitet vom Glauben an das Heilpotenzial natürlicher Produkte, verknüpft SFI Health™ einen rigorosen pharmabasierten Ansatz mit den Vorteilen von natürlich gewonnenen Lösungen.

Ein weites Netz vertrauenswürdiger Geschäftspartner ermöglicht es dem Unternehmen mit Hauptsitz in Australien, seine eigenen Marken zu vermarkten und Konsumenten in über 50 Ländern zu erreichen. Das EMEA-Regionalbüro von SFI Health™ in Lugano in der Schweiz leitet die kommerziellen Aktivitäten in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika.

SFI Health™ hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Vertrauen in die natürliche Gesundheitsfürsorge zu stärken, indem es Spitzen-Forschung, technisches Fachwissen und umfassende Vertriebs- und Marketingressourcen Verbrauchern, medizinischen Fachkräften und Partnern weltweit zur Verfügung stellt.

Weitere Informationen finden Sie unter sfihealth.com oder folgen Sie uns unter SFI Health auf LinkedIn.

Über Curasense

Curasense BV ist ein belgisches Unternehmen, das sich auf den Vertrieb und die Entwicklung hochwertiger Nutrazeutika und Gesundheitsprodukte spezialisiert hat. Aufbauend auf mehr als 20 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen liefert Curasense Gesundheit durch Natur, Wissenschaft und Innovation und geht dabei auf wichtige Bedürfnisse wie kognitive Funktionen, Entzündungsmanagement und allgemeine Vitalität ein.

Der Ansatz des Unternehmens kombiniert eine solide Grundlage in wissenschaftlicher Substantiierung und strikte Einhaltung europäischer Vorschriften, wodurch bewährte Qualität und Wirksamkeit gewährleistet werden.

Durch die enge Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Fachleuten aus dem Gesundheitswesen erhalten Verbraucher Zugang zu unseren innovativen Produkten.

Curasense hat seinen Sitz in Heist-op-den-Berg (Antwerpen) und bedient sowohl den belgischen als auch den niederländischen Markt. Das Unternehmen verfolgt weiterhin sein Ziel, fortschrittliche Gesundheitslösungen in ganz Europa und darüber hinaus verfügbar zu machen.

Weitere Informationen finden Sie unter curasense.com/ oder folgen Sie Curasense auf LinkedIn.

Über Equazen®

Equazen® ist ein wissenschaftlich fundiertes, weltweit vertriebenes Nahrungsergänzungsmittel, das entwickelt und untersucht wurde, um das Potenzial des menschlichen Gehirns in allen Lebensphasen zu nähren, zu verbessern und zu unterstützen.

Jedes Produkt der Equazen®-Reihe enthält eine ausgewogene, einzigartige Kombination aus essentiellen Fettsäuren (Omega 3 und Omega 6), die seit mehr als 20 Jahren klinisch erwiesenermaßen die Lernfähigkeit, Konzentration und gesunde Entwicklung des Gehirns unterstützen.

Equazen® ist in verschiedenen pharmazeutischen Formaten und Größen erhältlich, um optimale kognitive Funktionen von Säuglingen bis zu Teenagern zu unterstützen.

Equazen® wird derzeit in 30 Ländern weltweit vermarktet und seit 25 Jahren von medizinischen Fachkräften empfohlen und von Familien geschätzt.

Equazen® hat sich zum Ziel gesetzt, die menschliche Gesundheit auf natürliche Weise zu fördern, indem es fachmännisch formulierte Produkte anbietet, die Menschen dabei unterstützen, ihr kognitives Potenzial auszuschöpfen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.equazen.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.