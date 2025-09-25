Andersen Global lancerer medlemsfirma i Tanzania

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter sin ekspansion i Afrika, idet iSHARA, et samarbejdende firma siden 2022, overtager Andersen-brandet og bliver en medlemsvirksomhed.

Andersen in Tanzania blev stiftet i 2012 og er en konsulentvirksomhed, der leverer omfattende rådgivningsløsninger til lokale og internationale kunder. Firmaet er bredt anerkendt for sin tekniske ekspertise og strategiske indsigt inden for områder som skatteoverholdelse, omstrukturering, finansiel due diligence og risikostyring, lønadministration og risikoreduktion. Med en kommerciel og løsningsorienteret tilgang arbejder teamet på tværs af nøglesektorer som energi, fast ejendom, sundhedspleje, industriel produktion, bankvæsen og logistik.

"Vores overgang til Andersen-brandet markerer et spændende nyt kapitel for vores firma," sagde administrerende direktør Olive Mosha. "Vi har opbygget et omdømme for at kunne afdække årsagen til komplekse problemer og levere skræddersyede resultater af høj kvalitet. Med denne overgang styrker vi vores evne til at betjene kunder med bedre ressourcer, bredere perspektiver og de tværfaglige kompetencer, som det globale marked i dag kræver."

"Andersen in Tanzania bidrager med stærke tekniske kompetencer og en yderst kommerciel indstilling til vores voksende afrikanske platform," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Dette skridt styrker ikke kun vores skatterådgivningskompetencer i regionen, men afspejler også vores fælles forpligtelse til at levere integrerede tjenester i særklasse på globalt plan."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 20.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 600 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

