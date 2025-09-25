Accellix, Inc. et Streck s'associent pour perfectionner la thérapie cellulaire grâce au contrôle qualité

SAN JOSE, Californie et LA VISTA, Nebraska--(BUSINESS WIRE)--Accellix™, pionnier de la cytométrie en flux automatisée, et Streck, leader reconnu des matériaux de contrôle qualité pour la cytométrie en flux, l'hématologie et les diagnostics moléculaires, ont annoncé une collaboration stratégique qui intègre la plateforme de phénotypage cellulaire automatisée Accellix au contrôle CD-Chex Plus® (RUO) de Streck.

La plateforme Accellix est un cytomètre en flux compact entièrement automatisé, conçu pour des environnements aux besoins immédiats. Elle utilise des cartouches microfluidiques à usage unique pour automatiser l'ensemble du processus de phénotypage cellulaire, de la coloration des anticorps à l'acquisition par cytométrie en flux et à l'analyse des données. Cela permet d'obtenir des résultats rapides et reproductibles, sans instrumentation complexe ni techniciens spécialisés.

En intégrant le contrôle CD-Chex Plus (RUO) au workflow d'Accellix, les utilisateurs peuvent évaluer les performances de la plateforme Accellix et assurer la fiabilité du fonctionnement. Cet ajout facilite la surveillance de routine et permet aux utilisateurs de préserver la confiance dans leurs données sans complexifier les processus ni recourir à une infrastructure de laboratoire distincte ou centralisée.

« Cette collaboration témoigne de notre engagement à faire en sorte que les développeurs et les laboratoires de thérapie cellulaire du monde entier obtiennent des résultats plus rapides et plus fiables. En nous alignant sur Streck et les contrôles CD-Chex Plus (RUO), nous simplifions le contrôle qualité de la cytométrie en flux sur une multitude d'instruments, de sites et d'environnements grâce à la technologie Accellix », a déclaré Rey Mali, directeur des opérations chez Accellix.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec une équipe qui partage notre mission : soutenir les laboratoires et les entreprises avec des solutions fiables et optimisées débouchant sur des résultats positifs dans le secteur de la santé », a déclaré Matt Thummel, directeur du secteur d’activité Hématologie, Fluides corporels et Cytométrie en flux chez Streck. « L’ajout de la plateforme Accellix au contrôle CD-Chex Plus (RUO) offre aux utilisateurs une solution fiable permettant de surveiller les performances et d'assurer la fiabilité de leurs résultats, notamment dans les environnements de production à cadence rapide. »

Accellix, la plateforme de phénotypage cellulaire automatisée, sera ajoutée au contrôle CD-Chex Plus (RUO) dans le lot 5265 qui sera expédié le 22 septembre 2025.

CD-Chex Plus (RUO) est destiné uniquement à la recherche et ne doit pas être utilisé à des fins diagnostiques.

À propos d'Accellix, Inc.

Accellix est une société de biotechnologie dédiée au développement et à la commercialisation de la plateforme Accellix. Cette plateforme permet à ses clients des domaines de la thérapie cellulaire et génique, ainsi que de la caractérisation sanguine, de répondre à leurs exigences essentielles en matière de contrôle qualité, et de développer des traitements innovants mis à la disposition des patients du monde entier. Accellix permet à ses clients de migrer leurs tests de phénotypage cellulaire existants vers la plateforme Accellix. La plateforme Accellix est un cytomètre de paillasse qui utilise et lit des cartouches capillaires intégrées à des réactifs secs. Elle offre une reproductibilité et une simplicité d'utilisation hors pair pour l'analyse cellulaire multiparamétrique automatisée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.accellix.com.

À propos de Streck, Inc.

Fondée en 1971, Streck propose des solutions qui garantissent la valeur de chaque résultat en permettant aux laboratoires cliniques et de recherche de fournir des résultats fiables et précis, de faire progresser les diagnostics et d'offrir une vie plus saine et plus heureuse aux patients du monde entier. Les produits Streck sont fabriqués à La Vista, au Nebraska, et livrés à des milliers de laboratoires à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.