OPEX® Corporation se asocia con DATAWIN GmbH para distribuir los escáneres de documentos InoTec a nivel mundial

MOORESTOWN, NUEVA JERSEY--(BUSINESS WIRE)--OPEX® Corporation, líder mundial en automatización de próxima generación que ofrece soluciones innovadoras para la automatización de documentos y correo, ha firmado un acuerdo de asociación con DATAWIN GmbH, fabricante líder de escáneres de documentos de primera calidad, lo que permite a OPEX ofrecer los escáneres de documentos InoTec de DATAWIN a escala global.

Para DATAWIN, con sede en Ergolding, cerca de Landshut (Alemania), esta alianza abre nuevos mercados internacionales, ya que representa su primera colaboración de distribución global. Los acuerdos de distribución específicos por país y región de DATAWIN se mantendrán vigentes. Para OPEX, la colaboración amplía aún más su cartera de productos con la incorporación de escáneres de documentos de escritorio a su oferta actual.

“Es un placer asociarnos con OPEX”, afirmó Johannes Boerboom, director ejecutivo y socio de DATAWIN GmbH. “A través de su red de distribución global, OPEX nos permite acceder a mercados que antes estaban fuera de nuestro alcance. Al mismo tiempo, la sólida red de servicio interno de OPEX garantiza un soporte de primera clase para las instalaciones de InoTec en todo el mundo. Esto convierte la colaboración con OPEX en un pilar fundamental de nuestra estrategia de expansión internacional. Estamos convencidos de que fabricamos los mejores escáneres de documentos de escritorio del mundo y queremos que se implementen a nivel mundial. Las soluciones de automatización de OPEX ofrecen un entorno excelente para lograrlo”.

Las soluciones de vanguardia de OPEX Corporation para la automatización de documentos y correo prestan servicios a una amplia gama de sectores, como oficinas de servicios, banca y finanzas, seguros, derecho, gobierno, organizaciones sin fines de lucro y más. La cartera de productos de la empresa para la digitalización y el escaneo de documentos incluye su serie de bandera Gemini® y Falcon+® , con escaneo revolucionario de documentos One Touch, imágenes flexibles y una eficiencia inigualable.

"En OPEX, nuestra misión siempre ha sido diseñar soluciones automatizadas únicas que permitan a nuestros clientes resolver incluso los desafíos empresariales más complejos”, afirmó David Stevens, presidente y director ejecutivo de OPEX. “Al asociarnos con DATAWIN, nos encontramos con una empresa que comparte nuestros valores fundamentales. Al igual que OPEX, DATAWIN es una empresa privada, profundamente comprometida con las relaciones a largo plazo con los clientes, que diseña y fabrica sus propios escáneres para garantizar los más altos niveles de calidad y fiabilidad. Al ofrecer los escáneres de escritorio InoTec junto con nuestros escáneres Gemini y Falcon de eficacia probada, tenemos la cartera de soluciones de escaneo más flexible y confiable del mercado”.

Acerca de OPEX

OPEX® Corporation es líder mundial en automatización de última generación y ofrece soluciones innovadoras y únicas para la automatización de depósitos, documentos y correo. Con sede en Moorestown, Nueva Jersey, e instalaciones en Pennsauken, Nueva Jersey; Plano, Texas; Francia; Alemania; Suiza; el Reino Unido; y Australia, OPEX cuenta con casi 1600 empleados que continuamente reinventan y ofrecen soluciones tecnológicas personalizadas y escalables que resuelven los desafíos empresariales actuales y futuros. El año 2025 marca el 50.° aniversario de la compañía bajo la propiedad y liderazgo multigeneracional de la familia Stevens.

Acerca de DATAWIN

DATAWIN GmbH, con sede en Ergolding, cerca de Landshut, Alemania, reúne tres marcas independientes de escáneres e imágenes: DATAWIN, InoTec SCAMAX® y BAPIS. La marca DATAWIN desarrolla, diseña y fabrica escáneres OMR personalizados de gran volumen y sus componentes relacionados. La marca InoTec SCAMAX®, con sede en Wölfersheim, Hesse, optimiza los procesos de captura para clientes de todo el mundo con sus escáneres y clasificadores de documentos InoTec SCAMAX® de alta fiabilidad, lo que les permite alcanzar un Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP) excepcional. La marca BAPIS ofrece a clientes de la industria y la investigación soluciones optimizadas para aplicaciones y consultoría en imágenes y control digital. Esto incluye el desarrollo, diseño, producción y perfeccionamiento de hardware, software y firmware. Los productos de DATAWIN GmbH se utilizan en diversas industrias y en todo el mundo, toda vez que sea necesario digitalizar, procesar y clasificar grandes volúmenes de información en papel de forma rápida y fiable. Entre sus aplicaciones típicas se incluyen el archivo de documentos, la captura y recepción de correo entrante, las elecciones y los flujos de trabajo de documentación. DATAWIN GmbH cuenta con la certificación de la norma de calidad europea ISO 9001:2015 y forma parte del grupo empresarial DATAGROUP, uno de los principales proveedores de servicios de TI de Alemania.

