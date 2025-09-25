Společnosti AWS a SAP rozšiřují spolupráci s cílem posílit digitální suverenitu v celé Evropě
Nová spolupráce v oblasti suverénního cloudu kombinuje odborné znalosti společnosti SAP v oblasti podnikových aplikací s cloudovou infrastrukturou AWS a umožňuje zákazníkům v přísně regulovaných odvětvích usilovat o inovace v oblasti umělé inteligence
SEATTLE & WALLDORF--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services (AWS), společnost Amazon.com (NASDAQ: AMZN), a SAP SE (NYSE: SAP) dnes představily plány na zpřístupnění funkcí SAP Sovereign Cloud v rámci AWS European Sovereign Cloud, novém nezávislém cloudu pro Evropu, podporovaném plánovanou investicí ve výši 7,8 miliardy eur od společnosti Amazon.
Spolupráce vychází z dlouhodobého partnerství obou společností a komplexního nového přístupu společnosti SAP k digitální suverenitě a inovacím v oblasti umělé inteligence. Funkce SAP Sovereign Cloud jsou bezpečnostně posílená cloudová řešení od společnosti SAP, která jsou v souladu s průmyslovými standardy pro regulovaná odvětví a vlády. Spolupráce se zaměří na spojení těchto funkcí a hlubokých podnikových znalostí společnosti SAP s infrastrukturou AWS a provozními znalostmi, aby byly uspokojeny měnící se potřeby zákazníků v oblasti digitální suverenity v celé Evropě.
„Jsme rádi, že funkce SAP Sovereign Cloud budou k dispozici v rámci služby AWS European Sovereign Cloud. Organizacím to poskytne větší výběr v tom, jak splnit své požadavky na suverenitu a zároveň využít špičkové cloudové technologie,“ řekl David Brown, viceprezident pro výpočetní techniku a strojové učení ve společnosti AWS. „SAP a AWS sdílejí společnou vizi – chceme zajistit, aby naši zákazníci měli přístup k nejmodernějším dostupným řešením v oblasti suverenity, aby se organizace mohly soustředit na inovace a dosahování hmatatelných výsledků. Těšíme se na pokračující spolupráci se SAP a na to, jak budou organizace po celé Evropě inovovat s AWS European Sovereign Cloud.“
Cloudová služba AWS European Sovereign Cloud, která má do konce roku 2025 spustit svůj první region AWS v Braniborsku v Německu, je navržena tak, aby poskytoval organizacím veřejného sektoru a zákazníkům v přísně regulovaných odvětvích další možnosti. Tato nabídka může těmto organizacím pomoci splnit jejich jedinečné potřeby v oblasti digitální suverenity, včetně požadavků na umístění dat, provozní autonomii a odolnost. Funkce SAP Sovereign Cloud jsou již k dispozici na infrastruktuře AWS v Austrálii a na Novém Zélandu (od roku 2023), ve Spojeném království (od roku 2024), v Kanadě a Indii (od roku 2025) a přidání funkcí SAP do infrastruktury AWS European Sovereign Cloud je významným milníkem pro zákazníky v celé Evropě.
Služba SAP Sovereign Cloud umožňuje organizacím inovovat bezpečněji, dodržovat místní zákony a škálovat podle svých vlastních podmínek. Řešení SAP Sovereign Cloud na AWS European Sovereign Cloud budou zpočátku zahrnovat SAP Business Technology Platform a SAP Cloud ERP. Tato řešení poskytnou zákazníkům bezpečný základ pro správu kritických obchodních procesů a citlivých dat a zároveň budou podporovat dodržování příslušných předpisů.
„Díky rozšířené nabídce SAP Sovereign Cloud umožňujeme zákazníkům ze všech odvětví plně využít potenciál cloudových inovací a umělé inteligence,“ řekl Thomas Saueressig, člen představenstva SAP SE, oddělení zákaznických služeb a dodávek. „Nasazením portfolia SAP Sovereign Cloud na infrastrukturu AWS European Sovereign Cloud získávají zákazníci přístup k naší komplexní sadě suverénních cloudových řešení, která je dále posílena naším důvěryhodným a dlouhodobým partnerstvím se společností Amazon Web Services.“
Řešení AWS European Sovereign Cloud bude oddělené a nezávislé od stávajících regionů AWS a nebude mít žádné kritické závislosti na infrastruktuře mimo EU. Díky silným technickým kontrolám, suverénním zárukám a právní ochraně mohou zákazníci využívat plnou kapacitu infrastruktury AWS se stejnou špičkovou bezpečností, odolností a rozsáhlým portfoliem služeb, jaké jsou k dispozici ve stávajících regionech.
Společnosti AWS a SAP společně inovují v oblasti cloudu již více než 16 let. Tato nová spolupráce navazuje na tuto historii a podporuje požadavky zákazníků na digitální suverenitu a urychluje jejich digitální transformaci v Evropě.
