Andersen Global z nową firmą członkowską w Tanzanii

Firma Andersen in Tanzania, która pierwotnie powstała w 2012 r., to profesjonalna kancelaria oferująca kompleksowe rozwiązania doradcze na rzecz klientów lokalnych i międzynarodowych. Firma jest niezwykle ceniona ze względu na bogatą wiedzę techniczną i strategiczny wkład w rozmaitych obszarach, takich jak między innymi zgodność z przepisami podatkowymi, restrukturyzacja, proces due diligence w dziedzinie finansów i zarządzanie ryzykiem, a także zarządzanie płacami i ograniczanie ryzyka. Stosując komercyjne podejście ukierunkowane na rozwiązania, jej zespół pracuje w wielu kluczowych sektorach, takich jak energetyka, nieruchomości, opieka zdrowotna, produkcja przemysłowa, bankowość i logistyka.

– Przyjęcie marki Andersen otwiera dla naszej firmy nowy, emocjonujący rozdział – powiedział Olive Mosha, dyrektor zarządzający kancelarii. – Cieszymy się solidną reputacją ze względu na umiejętność identyfikowania pierwotnych przyczyn zawiłych problemów i dostarczania spersonalizowanych rezultatów wysokiej jakości. Dzięki tej transformacji wzmocnimy potencjał pod względem obsługi klientów, dodając szerzej zakrojone zasoby, szersze perspektywy i multidyscyplinarne zdolności, których wymaga dziś globalny rynek.

– Andersen in Tanzania wspiera naszą rozwijającą się platformę w Afryce, zapewniając solidne zdolności techniczne i zdecydowane nastawienie na aspekty komercyjne – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Ten ruch nie tylko umacnia nasze zdolności w dziedzinie doradztwa podatkowego w regionie, ale również odzwierciedla nasze wspólne zobowiązanie do dostarczania zintegrowanej obsługi na najwyższym poziomie na całym świecie.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 20 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 600 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

