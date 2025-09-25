-

Xsolla與亞塞拜然數位發展與運輸部探討進行戰略合作及地區性研發行動的可能性

Xsolla與該部探索將巴庫辦公室轉型為地區研發中心的機會

圖片來源：Xsolla

洛杉磯 & 亞塞拜然，巴庫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球電子遊戲商務公司Xsolla協助開發者發行遊戲，進而成長並變現。Xsolla今天宣布與亞塞拜然共和國數位發展與運輸部進行一場戰略性對話。在巴庫舉行的這項會面集結了部長Rashad Nabiyev、Xsolla總裁Chris Hewish以及隸屬該部之創新與數位發展會 ( Innovation and Digital Development Agency) 的多位主管，包括主席Farid Osmanov和Salar Imamaliyev在內。

這項對談聚焦於擴大亞塞拜然與Xsolla的合作，特別關注將Xsolla的巴庫辦公室轉型為一座區域性研發中心的可能性。這座由Fuad Karimov博士和Rytis Joseph Jan主導的辦公室在不到一年的時間內將員工人數擴展至30多人，並公布長期發展的全面計劃。

這場討論關心的重點合作包括：

  • 擴大以巴庫為據點的營運，提高全球技術專長
  • 與亞塞拜然數位發展與技術產業探索聯合行動的可能
  • 將Xsolla的巴庫辦公室轉型為區域創新與研究的核心

「與數位發展與運輸部合作，證明Xsolla支持亞塞拜然在數位經濟中創新成長的願景。」Xsolla總裁Chris Hewish說，「我們看到扮演橋樑角色的巨大潛力，這對當地人才和全球遊戲生態系統都有正面作用。」

「與亞塞拜然數位發展與運輸部進行對話，為驅策全球遊戲產業創新和成長跨出重要一步。」Xsolla全球戰略計劃與政府關係資深副總裁Rytis Joseph Jan說，「透過與該部和IDDA密切合作，我們期待雙方緊密共事，為亞塞拜然與其他地區的開發者促成可解鎖人才、投資和成長的計畫。」

「我們熱烈歡迎這個與Xsolla合作的機會，共同開發亞塞拜然數位版圖。」亞塞拜然共和國數位發展與運輸部部長Rashad Nabiyev，「為了替我們的人才創造新機、提升我國在全球數位經濟中的角色，將該公司位於巴庫的辦公室轉型為區域研發中心是關鍵的一步。」

關於Xsolla

Xsolla是一家全球性商務公司，提供強大的工具和服務，協助開發者解決電子遊戲產業固有的挑戰。從獨立遊戲到AAA級大作，各類公司都與Xsolla合作，借助其資源進行遊戲融資、發行、行銷和貨幣化。植基於對電子遊戲未來的信念，Xsolla堅定致力於匯聚各種機會，不斷為創作者提供新的資源。Xsolla總部位於加州洛杉磯並在此註冊成立，以商家收單機構的身分營運，已協助超過1500家遊戲開發者觸達更多玩家，並在全球擴大業務。憑藉更多的盈利途徑和成功方式，開發者擁有了享受遊戲創作過程所需的一切。

如需進一步資訊，請造訪：xsolla.com

