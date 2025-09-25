SLB獲得巴西近海超深水專案的重大完井合約

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性技術公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，已從Petrobras (NYSE: PBR)獲得一份重大合約，為具有重要策略意義的桑托斯盆地多達35口超深水井提供服務與技術支援。

這些井屬於Atapu和Sépia油田的第二期開發專案，目標是探勘位於海平面以下最深2000米處厚鹽層下的大量油氣儲量。

SLB將部署先進的電動完井技術和數位解決方案，提供精確的即時生產情報並改善油藏管理，以實現這些寶貴且難以開採資源的最佳產出，此為專案範圍的一部分。

SLB生產系統總裁Paul Sims表示：「這將協助Petrobras提高這些油田的可靠性、系統正常運行時間和生產效能，從而支援巴西的能源安全和宏偉經濟成長目標。」

完井工作定於2026年中開始，將採用SLB完井產品組合中的先進服務與技術，例如SLB的Electris™大流量層間控制閥，該閥門旨在提高地質複雜、高流量井的生產控制和採收率。

此前，SLB OneSubsea™合資企業於2024年已從Petrobras獲得Atapu和Sépia油田的另一項重大合約，內容包括標準化鹽下海底生產系統及相關服務。

該合約透過競爭性招標程式簽署。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

