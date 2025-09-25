-

SLB獲得巴西近海超深水專案的重大完井合約

  • 涵蓋多達35口超深水井的完井技術與服務
  • 電動完井技術可實現預測性即時智慧，促成最優生產效率
original SLB將部署先進的電動完井技術和數位解決方案，提供精確的即時生產情報並改善油藏管理，以實現這些寶貴且難以開採資源的最佳產出，此為專案範圍的一部分。

SLB將部署先進的電動完井技術和數位解決方案，提供精確的即時生產情報並改善油藏管理，以實現這些寶貴且難以開採資源的最佳產出，此為專案範圍的一部分。

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性技術公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，已從Petrobras (NYSE: PBR)獲得一份重大合約，為具有重要策略意義的桑托斯盆地多達35口超深水井提供服務與技術支援。

這些井屬於Atapu和Sépia油田的第二期開發專案，目標是探勘位於海平面以下最深2000米處厚鹽層下的大量油氣儲量。

SLB將部署先進的電動完井技術和數位解決方案，提供精確的即時生產情報並改善油藏管理，以實現這些寶貴且難以開採資源的最佳產出，此為專案範圍的一部分。

SLB生產系統總裁Paul Sims表示：「這將協助Petrobras提高這些油田的可靠性、系統正常運行時間和生產效能，從而支援巴西的能源安全和宏偉經濟成長目標。」

完井工作定於2026年中開始，將採用SLB完井產品組合中的先進服務與技術，例如SLB的Electris™大流量層間控制閥，該閥門旨在提高地質複雜、高流量井的生產控制和採收率。

此前，SLB OneSubsea™合資企業於2024年已從Petrobras獲得Atapu和Sépia油田的另一項重大合約，內容包括標準化鹽下海底生產系統及相關服務。

該合約透過競爭性招標程式簽署。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」，即有關未來而非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「可能」、「可以」、「估計」、「打算」、「預期」、「將」、「潛力」、「預測」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項，例如關於部署SLB的新技術和夥伴關係或預期收益的預測或預期；關於永續性和環境事項的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型和全球氣候變遷的預測或預期；以及作業程序和科技的改進。這些陳述存在風險和不確定性，包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現SLB策略、措施或合作夥伴關係的預期效益；針對環境問題的立法和監管措施，包括應對全球氣候變遷影響的措施；監管核准和許可的時間或收到相關核准和許可；以及SLB最近向美國證券交易委員會報備或遞交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中詳述的其他風險和不確定性。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實（或任何此類事態變化導致影響），或者事實證明SLB的基本推斷存在問題，那麼實際成果或結果可能會與前瞻性陳述中所描述的內容存在重大偏差。前瞻性陳述僅針對截至本新聞稿發佈時的情況，無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因，SLB不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體：
Josh Byerly – 全球傳播資深副總裁
Moira Duff – 對外傳播總監
SLB
電話：+1 (713) 375-3407
media@slb.com

投資人：
James R. McDonald – SLB投資人關係與產業事務資深副總裁
Joy V. Domingo – 投資人關係總監
SLB
電話：+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

媒體：
Josh Byerly – 全球傳播資深副總裁
Moira Duff – 對外傳播總監
SLB
電話：+1 (713) 375-3407
media@slb.com

投資人：
James R. McDonald – SLB投資人關係與產業事務資深副總裁
Joy V. Domingo – 投資人關係總監
SLB
電話：+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

More News From SLB

SLB公布2025年第三季業績電話會議安排

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB (NYSE: SLB) 將於2025年10月17日舉行電話會議，討論截至2025年9月30日的第三季財務業績。 電話會議定於美國東部時間上午9:30開始，相關業績新聞稿將於美國東部時間上午7:00發布。 如欲參與電話會議，聽眾應在會議開始前約10分鐘致電會議接線員，北美地區請撥打+1 (833) 470-1428，北美以外地區請撥打+1 (646) 844-6383，接入代碼為188290。 會議將同步進行網路直播（僅限收聽），網址為：https://events.q4inc.com/attendee/686550547。建議聽眾提前15分鐘登入網站，測試瀏覽器並完成註冊。電話會議結束後，重播將於www.slb.com/irwebcast提供至2025年10月24日，北美地區撥打+1 (866) 813-9403，北美以外地區撥打+1 (929) 458-6194，並輸入接入代碼405384，即可收聽。 關於 SLB SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業...

SLB OneSubsea獲得Equinor的Fram Sør專案EPC合約

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性能源技術公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，旗下OneSubsea™合資企業已獲得Equinor的工程、採購和施工(EPC)合約，將為挪威近海Fram Sør油田的12井全電動海底生產系統(SPS)提供服務。 該合約是在雙方長達一年的前端工程設計階段合作後達成。在此期間，Equinor與SLB OneSubsea共同推進專案成熟化，最終形成開發計畫並做出最終投資決策(FID)。SLB OneSubsea將提供4套海底範本和12台全電動海底採油樹，無需宿主平台供應液壓油，並將平台上部改造量降至最低，此為EPC合約範圍的一部分。這種方案為專案提供了具有成本效益的解決方案，同時保留了平台上部空間，以便未來在該區域展開更多擴建專案。 SLB OneSubsea執行長Mads Hjelmeland表示：「Fram Sør是本產業的一個突破性專案——它代表第一個大型全電動海底生產系統的誕生。全電動海底解決方案不僅大幅減少了平台上部需求，使Fram Sør這類大型回接開發成為可能，還透過縮小占地面積和簡化操作，為開發更多...

SLB 獲英國 Northern Endurance Partnership 項目碳封存合約

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球能源科技公司 SLB（紐約證券交易所代號：SLB），已獲 Northern Endurance Partnership (NEP) 委託碳封存場地開發技術與服務合約。NEP 是由 bp、Equinor 及 TotalEnergies 組成的合資企業。 NEP 正在開發陸上及海上基礎設施，用於將來自 Teesside 及 Humber 地區碳捕集項目（統稱為 East Coast Cluster）所產生的 CO2 輸送至北海海底進行安全封存。 SLB 將部署其 Sequestri™ 碳封存解決方案組合——包括專為碳封存場地開發而設計及認證的技術，用於建造六口碳封存井。項目範圍涵蓋鑽井、測量、固井、流體處理、完井、電纜作業及泵送服務。 「專為碳封存而度身訂造的技術與服務，對於最終投資決定前後改變經濟效益與項目完整性至關重要。」SLB 工業脫碳業務高級副總裁 Katherine Rojas 表示，「我們很高興能參與英國這一開創性的碳捕集與封存項目，充分利用我們 Sequestri 解決方案中成熟的技術，以及我們在全球複雜 C...
Back to Newsroom