AWS与SAP扩大合作，推进欧洲数字主权进程

西雅图和沃尔多夫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Amazon.com (NASDAQ: AMZN)旗下公司Amazon Web Services (AWS)与SAP SE (NYSE: SAP)今日公布了在AWS欧洲主权云上提供SAP主权云功能的计划。AWS欧洲主权云是Amazon计划投资78亿欧元打造的全新欧洲独立云。

此次合作建立在两家公司的长期伙伴关系以及SAP在数字主权与AI创新方面全面而新颖的方法基础之上。SAP主权云功能是SAP提供的经过安全强化的云解决方案，符合受监管行业及政府的行业标准。此次合作将专注于结合这些功能以及SAP深厚的企业专长与AWS基础设施和运营专长，以满足欧洲客户不断变化的数字主权需求。

AWS计算与机器学习副总裁David Brown表示：“我们很高兴SAP主权云功能将在AWS欧洲主权云上推出。这将为组织提供更多选择，使其在利用一流云技术的同时满足主权要求。SAP与AWS拥有共同的愿景——我们都希望确保客户能够使用最先进的主权解决方案，让组织专注于创新并推动切实成果。我们期待与SAP的持续合作，并见证欧洲各地组织如何借助AWS欧洲主权云开展创新。”

AWS欧洲主权云计划于2025年底在德国勃兰登堡启动首个AWS区域，旨在为公共部门组织和受到高度监管行业的客户提供更多选择。该服务可帮助这些组织满足其独特的数字主权需求，包括数据驻留、运营自主权和弹性要求。SAP主权云功能已在澳大利亚和新西兰（2023年起）、英国（2024年起）、加拿大和印度（2025年起）的AWS上部署，而将SAP的功能引入AWS欧洲主权云，对整个欧洲的客户来说是一个重要的里程碑。

SAP主权云使组织能够更安全地创新、遵守当地法律，并根据自身情况进行扩展。AWS欧洲主权云上的SAP主权云解决方案最初将包括SAP业务技术平台和SAP云ERP。这些解决方案将为客户提供管理关键业务流程和敏感数据的安全基础，同时支持遵守相关法规。

SAP SE客户服务与交付执行董事会成员Thomas Saueressig表示：“通过拓展SAP主权云产品，我们正赋能各行各业的客户充分利用云创新与AI的强大力量。通过在AWS欧洲主权云部署SAP主权云产品组合，客户可使用我们全面的主权云解决方案套件，而我们与Amazon Web Services的长期互信合作将进一步强化这一优势。”

AWS欧洲主权云将独立于AWS的现有区域，并且不会对欧盟以外的基础设施产生任何关键依赖。凭借强大的技术控制、主权保障和法律保护，客户可以充分利用AWS的完整能力，包括与现有区域相同的行业领先安全性、弹性和广泛服务组合。

AWS与SAP已在云领域携手创新超过16年。此次新合作延续了这一历史，旨在支持客户的数字主权需求并加速其在欧洲的数字化转型。

自2006年以来，Amazon Web Services始终是全球应用最广泛、服务最全面的云服务平台。AWS持续拓展服务范畴以支持各类工作负载，目前已在全球38个地理区域内的120个可用区提供超过240项全功能服务，涵盖计算、存储、数据库、网络、分析、机器学习与人工智能（AI）、物联网（IoT）、移动服务、安全、混合云、媒体以及应用开发部署管理等领域。根据已公布计划，还将在智利、沙特阿拉伯王国和AWS欧洲主权云地区新增10个可用区和3个AWS区域。

Amazon遵循四大原则：以客户为中心而非以竞争对手为中心、对发明的热情、对卓越运营的承诺以及长期思考。

作为企业应用与商业AI领域的全球领导者，SAP (NYSE: SAP)处于商业与科技的交汇点。50多年来，各组织始终信赖SAP，通过整合涵盖财务、采购、人力资源、供应链和客户体验的关键业务运营，助力其发挥最大优势。

