Andersen Global accoglie nella sua associazione una società tanzaniana

Fondata nel 2012, Andersen in Tanzania è una società di servizi professionali che offre soluzioni di consulenza complete a clienti locali e internazionali. È rinomata per la sua competenza tecnica e gli approfondimenti strategici in molteplici aree – compliance fiscale, ristrutturazioni, due diligence finanziaria e gestione del rischio, gestione del ruolo paga e mitigazione del rischio. Attuando un approccio commerciale e orientato alle soluzioni, opera in vari settori chiave: energetico, immobiliare, sanitario, produzione industriale, bancario e logistico.

“La nostra transizione al marchio Andersen segna una nuova fase molto interessante per noi”, commenta Olive Mosha, direttore generale della società. “Siamo diventati un punto di riferimento quando occorre andare alla radice di problemi complessi per fornire risultati su misura e di alta qualità e ora abbiamo rafforzato la nostra capacità di servire i clienti con risorse più articolate, punti di vista più ampi e le abilità multidisciplinari imprescindibili nell’attuale mercato globale”.

“Andersen in Tanzania aggiunge alla nostra piattaforma africana in crescita solide credenziali tecniche e un modo di pensare focalizzato sulle questioni commerciali”, spiega Mark L. Vorsatz, Ceo e Presidente del CdA globale Andersen. “Questa iniziativa non solo migliora le nostre capacità di consulenza fiscale nella regione ma anche rispecchia il nostro impegno condiviso a offrire servizi integrati e all’avanguardia in tutto il mondo”.

