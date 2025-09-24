ROYC s'associe à I Squared Capital pour dynamiser l'extension de son réseau de gestion de patrimoine

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, leader mondial des solutions Platform-as-a-Service pour les investissements alternatifs, a annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat stratégique avec I Squared Capital, un important gestionnaire indépendant d'investissements en infrastructures à l'échelle mondiale. ROYC sera le partenaire technologique d'I Squared en Europe pour accompagner son extension sur le marché de la gestion de patrimoine privée.

Cette collaboration témoigne de l’engagement commun des deux entreprises visant à utiliser une technologie de premier ordre pour élargir l’accès aux marchés privés à tous les investisseurs et améliorer l’expérience des investisseurs.

« Notre mission est de supprimer les frictions opérationnelles qui ont historiquement ralenti les stratégies ciblant le segment plus large de la gestion de patrimoine privée. En combinant l'expertise approfondie de ROYC en matière de structuration avec notre système d'exploitation cloud-native, nous permettons aux gestionnaires d'actifs d'évoluer efficacement et d'offrir des parcours d'investissement fluides », a déclaré Octavian Popescu, CEO de ROYC.

« ROYC a été un précieux partenaire dans le développement de notre nouvelle plateforme patrimoniale permettant d'améliorer notre accès aux capitaux. Les infrastructures sont au cœur de la croissance mondiale. Avec le vieillissement des actifs et la progression des déficits publics à l'échelle mondiale, la demande de capitaux privés pour financer des infrastructures de qualité n'a jamais été aussi forte. Nous estimons qu'il s'agit d'une classe d'actifs attractive et en pleine expansion », a déclaré Gautam Bhandari, directeur mondial des investissements et associé directeur d'I Squared.

À propos de ROYC

ROYC est la première entreprise européenne de technologie financière B2B qui fournit un système d’exploitation complet pour les marchés privés, permettant aux sociétés de capital-investissement, aux banques, aux gestionnaires de fortune et aux Multi-Family Offices d’accéder, de distribuer et de gérer de manière transparente des investissements privés à grande échelle. À mesure que les marchés privés se développent, les institutions financières ont besoin de solutions évolutives et axées sur la technologie pour gérer la complexité, optimiser les opérations des fonds et offrir une expérience client exceptionnelle. ROYC combine une technologie de pointe pour les marchés privés avec des solutions de structuration de fonds et d’investissement sur mesure. Sa plateforme intuitive et évolutive remplace les processus manuels par l’automatisation et l’accès aux données en temps réel, transformant ainsi la gestion des investissements sur les marchés privés tout au long du cycle de vie des fonds.

À propos de I Squared Capital

I Squared Capital est un investisseur de premier plan en infrastructures, avec 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Nous créons et développons des entreprises d'infrastructures essentielles qui fournissent des services essentiels à des millions de personnes dans le monde. Notre portefeuille comprend plus de 90 entreprises présentes dans 70 pays et couvrant des secteurs tels que l'énergie, les services publics, les infrastructures numériques, les transports, l'environnement et les infrastructures sociales. L'entreprise basée à Miami est dotée d'une équipe comportant plus de 300 professionnels répartis dans des bureaux à Abou Dabi, Londres, Munich, New Delhi, São Paulo, Singapour, Sydney et Taipei. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.isquaredcapital.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.