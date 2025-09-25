-

SLB获得巴西近海超深水项目的重大完井合同

  • 涵盖多达35口超深水井的完井技术与服务
  • 电动完井技术可实现预测性实时智能，优化生产效率
作为项目范围的一部分，SLB将部署先进的电动完井技术和数字解决方案，提供精确的实时生产情报并改善油藏管理，以实现这些宝贵且难以开采资源的最佳产出。

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性技术公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，已从Petrobras (NYSE: PBR)获得一份重大合同，为具有重要战略意义的桑托斯盆地多达35口超深水井提供服务与技术支持。

这些井属于Atapu和Sépia油田的二期开发项目，目标是勘探位于海平面以下最深2000米处厚盐层下的大量油气储量。

SLB生产系统总裁Paul Sims表示：“这将帮助Petrobras提高这些油田的可靠性、系统正常运行时间和生产性能，从而支持巴西的能源安全和宏伟经济增长目标。”

完井工作定于2026年年中开始，将采用SLB完井产品组合中的先进服务与技术，例如SLB的Electris™大流量层间控制阀，该阀门旨在提高地质复杂、高流量井的生产控制和采收率。

此前，SLB OneSubsea™合资企业于2024年已从Petrobras获得Atapu和Sépia油田的另一项重大合同，内容包括标准化盐下海底生产系统及相关服务。

该合同通过竞争性招标程序授予。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于前瞻性陈述的警示声明：

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性声明”，即关于未来的声明，而不是关于过去事件的声明。此类语句通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其它类似的表达。前瞻性声明涉及不同程度上不确定的事项。例如关于SLB新技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发现和环境问题的目标、计划和预测的声明；关于能源运输与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些声明存在风险和不确定性，其中包括但不限于无法实现净负碳排放目标；无法认识到由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；解决环境问题的立法和监管举措，包括解决全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新表格10-K、10-Q和8-K中详细说明的其它风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个出现（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性声明中反映的结果存在重大差异。前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效。无论是由于新的信息、未来事件或是其它原因，SLB不承担任何公开更新或修订此类声明的意图或义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体：
Josh Byerly – 全球传播高级副总裁
Moira Duff – 对外传播总监
SLB
电话：+1 (713) 375-3407
media@slb.com

投资者：
James R. McDonald – SLB投资者关系与行业事务高级副总裁
Joy V. Domingo – 投资者关系总监
SLB
电话：+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

